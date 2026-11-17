Yamaha: Für Jack Miller liegt auf der Hand, weshalb Toprak 2026 strauchelte
Nach seiner Schulteroperation am 26. Oktober arbeitet Toprak Razgatlioglu an der Rückkehr auf die MotoGP-Yamaha. Pramac-Teamkollege Jack Miller über die Probleme des Türken in seiner ersten Saison.
Nach seinem Crash im zweiten freien Training am 10. Oktober in Indonesien, bei dem sich Toprak Razgatlioglu die rechte Schulter auskugelte, konnte er den Grand Prix am Sonntag schmerzbedingt nicht zu Ende fahren. Seine Ärzte hielten eine Operation für notwendig, die der Türke am 26. Oktober über sich ergehen ließ. Er verpasste nicht nur die Grands Prix in Australien, Malaysia und Katar (
Topraks Ziel ist, am 1. Dezember, dem Dienstag nach dem MotoGP-Finale in Valencia, wieder seine Yamaha M1 zu fahren. Denn dann beginnt die 850er-Ära mit Pirelli-Reifen und dem ersten Wintertest auf gleicher Strecke. Kein anderer im Feld schaut dem Wechsel von Michelin zu Pirelli so hoffnungsvoll entgegen wie Razgatlioglu: Mit der italienischen Marke gewann er 78 Rennen und drei Titel in der Superbike-WM.
Jack Miller weiß: Die Umstellung ist schwierig
Für die Michelin-Pneus fand Toprak in seiner ersten MotoGP-Saison kein Gefühl, seine Stärke auf der Bremse konnte er mit ihnen nie ausspielen. Für Pramac-Teamkollege Jack Miller sind die Ursachen offensichtlich. «Toprak fuhr in seiner gesamten Profikarriere Serienmotorräder mit Pirelli-Reifen», holte der Australier im Vieraugengespräch mit SPEEDWEEK.com etwas aus. «
Auf dem Superbike bewegt sich alles ein bisschen mehr.
jack miller
Was Miller so treffend beschrieben hat, steht ihm am 9. Dezember selbst bevor: Dann wird er in Valencia zum ersten Mal mit der Werks-Yamaha testen, mit der er die Superbike-WM 2027 bestreitet. Aus der Vergangenheit wissen wir: Im Normalfall fällt den Fahrern der Umstieg von den steifen GP-Maschinen auf die modifizierten Serienbikes leichter als andersherum. Darauf spekuliert auch der vierfache MotoGP-Sieger: «Auf dem Superbike bewegt sich alles ein bisschen mehr, du bist aber auch entsprechend freier im Fahren. Heute sind die Bikes recht ähnlich – ich trainiere mindestens einmal im Monat auf einem Superbike.»
Teams & Fahrer Superbike-WM 2027:
BMW: Miguel Oliveira (P), Brad Binder (ZA)
Bimota: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)
Honda: Jake Dixon (GB), Somkiat Chantra (T)
Kawasaki: Garrett Gerloff (USA)
Pata Yamaha: Andrea Locatelli (I), Jack Miller (AUS)
GRT Yamaha: Remy Gardner (AUS), Stefano Manzi (I)
MotoXracing Yamaha: Mattia Rato (I), Twan Smits (NL)
Aruba.it Ducati: Iker Lecuona (E), Franco Morbidelli (I)
Barni Spark Ducati: Yari Montella (I), Xavier Vierge (E)
Marc VDS Ducati: Sam Lowes (GB)
Motocorsa Ducati: Alberto Surra (I)
Advocates Ducati: Tommy Bridewell (GB)
Go Eleven Ducati: Lorenzo Baldassarri (I), Albert Arenas (E)
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