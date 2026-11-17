Bei einem Trainingscrash in Indonesien Anfang Oktober hatte sich Toprak Razgatlioglu die rechte Schulter ausgekugelt. Das Sprintrennen in Mandalika fuhr der Pramac-Yamaha Pilot unter Schmerzen zu Ende, im Grand Prix musste er aber nach acht Runden das Handtuch werfen. Danach folgte die niederschmetternde Diagnose: Toprak muss sich an der Schulter operieren lassen und seine MotoGP-Rookie-Saison vorzeitig beenden.

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Am 17. November veröffentlichte Yamaha ein Update zum Gesundheitszustand des 30-Jährigen. So lieferte die jüngste CT-Untersuchung positive Ergebnisse. Toprak wird zwar in diesem Jahr nicht mehr auf einem MotoGP-Bike sitzen – daran hat sich nichts geändert –, aber der Heilungsverlauf sei sehr gut. «Die Untersuchung bestätigte, dass das Knochentransplantat schneller als erwartet verheilt. Toprak hat nun sein Rehabilitationsprogramm begonnen, dessen Schwerpunkt auf Beweglichkeit und Muskelaufbau liegt», hieß es am Dienstag in einem offiziellen Statement von Yamaha. «Er wird seine Genesung fortsetzen, wobei weitere Untersuchungen für Dezember geplant sind. Daher wird er die nächsten beiden Grands Prix sowie den Test in Valencia aussetzen.»

Dr. Riccardo Minola, medizinischer Direktor von Yamaha Motor Racing ergänzte: «Die Untersuchungsergebnisse sind sehr positiv, und Toprak liegt dem Zeitplan voraus. Durch das Aussetzen der Rennen in Portugal und Valencia können wir die Schulter schonen und eine solide Grundlage für die Saison 2027 schaffen.»

Auch Toprak selbst meldete sich auf Social Media zu Wort: «Es läuft alles gut, sogar schneller als geplant. Ich arbeite weiter, damit ich bald wieder Motorrad fahren kann», meinte der dreifache Superbike-Weltmeister.

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Das Ziel ist es, dass Toprak Ende Januar beim ersten MotoGP-Test 2027, der in Sepang stattfindet, zurückkehrt. Mit der 850er-Yamaha und den Pirelli-Reifen will der Türke in der nächsten Saison einen großen Schritt nach vorn machen.