Was so viele Fans ersehnt haben, wird jetzt wohl Realität! Die Formel 1 kehrt ab 2030 zum V8-Motor zurück. Das gab der Weltverband FIA am Dienstagabend (17. November) bekannt. FIA, Formula One Management und die Motorenhersteller haben sich laut der FIA-Mitteilung auf einen technischen Regelungsrahmen geeinigt. Am Tag davor hatte ein entsprechendes Meeting stattgefunden.

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Ab 2030, also mit dem nächsten Motorenzyklus, soll die Änderung in Kraft treten. Derzeit fahren die Formel-1-Autos mit V6-Motor mit hohem Elektroanteil. Ab 2030 soll ein V8-Verbrenner mit «begrenzter Hybridisierung» kommen. Details sind nicht genannt. Der Vorschlag für die Antriebseinheit ab 2030 basiert auf einem 2,1-Liter-V8-Turbomotor. Angetrieben werden soll der mit nachhaltigen Kraftstoffen. Dazu sollen die Autos leichter werden und außerdem kosteneffizienter. All das soll das Racing verbessern.

V8-Comeback in der F1: Weltmotorsportrat muss noch zustimmen

Komplett beschlossene Sache ist all das noch nicht. Der Weltmotorsportrat muss das noch durchwinken, auch sind theoretisch noch Vetos denkbar. Außerdem gilt es, weitere Details zu klären – die waren zuletzt strittig gewesen. Da allerdings die großen Parteien, Weltverband, F1-Management sowie die Motorenhersteller, eine Einigung erzielt haben, stehen die Chancen ziemlich gut, dass der V8 tatsächlich kommt. Zuletzt war die Formel 1 bis 2013 mit V8-Motor gefahren.

Das aktuelle Motorenreglement (V6 mit viel Elektro, in Kraft seit 2026) stößt bei Fans und auch bei Fahrern auf viel Kritik. Dem Empfinden der Fahrer nach ist der Elektroanteil zu groß, die Energiefreisetzung unberechenbar und kompliziert. Zur Saison 2027 und auch innerhalb der laufenden Saison waren bereits Anpassungen vorgenommen worden. Nun ab 2030 offenbar die große Rolle rückwärts!

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