Gleich vorweg: Die Vertragsverlängerung von Ollie Bearman ist nicht umstritten, der Ferrari-Zögling hat in diesem Jahr eine gute Leistung gezeigt und damit die Weichen für ein weiteres Jahr mit dem Haas-Team gelegt. Dennoch ziehen sich die Verhandlungen über die Verlängerung seines Abkommens für 2027 hin, was für Frust beim jungen Rennfahrer sorgt.

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Bearman klagte bei der immer wiederkehrenden Frage nach seiner GP-Zukunft: «Es gibt nichts Neues zu sagen. Und ehrlich gesagt bin ich ziemlich enttäuscht, dass ich nach 20 WM-Runden immer noch ohne Vertrag für das nächste Jahr dastehe.»

Haas-Teamchef Ayao Komatsu hat nun darauf reagiert. In seiner Medien-Runde erklärte er: «Ich glaube nicht, dass Ollie Motivation braucht, er ist unglaublich motiviert, wie man jede Woche erkennen kann, das ist überhaupt kein Thema bei uns. Aber es dauert einfach, bis man bei den Vertragsverhandlungen alles fertiggestellt hat.»

Haas-Teamchef Ayao Komatsu zeigt Verständnis für Bearmans Frust

«Doch wir alles ind uns einig», beteuerte der Japaner. «Ollie will für uns fahren und wir wollen Ollie auch im Auto haben. Es besteht also kein Zweifel daran, dass das auch so kommen wird. Leider braucht es aber Zeit, doch es wird passieren», fügte der Teamchef des US-Rennstalls an.

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Für den Frust seines Fahrers zeigt Komatsu Verständnis: «Klar, als Fahrer willst du diese Vertragsangelegenheiten früher geklärt haben, das ist also nachvollziehbar. Aber es sind viele Parteien involviert, und ich will da auch gar nicht ins Detail gehen. Und er wird zweifelsohne auch 2027 im Auto sitzen, daran besteht wie gesagt kein Zweifel.»