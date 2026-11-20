Dass die Piste von Las Vegas im Nassen eine besondere Herausforderung ist, bekamen die Formel-1-Stars bereits in der Vergangenheit am eigenen Leibe zu spüren. So war es keine Überraschung, dass es im ersten Training, das vom Regen bestimmt wurde, lange dauerte, bis sich der erste GP-Renner auf der Piste zeigte. Keiner der 22 GP-Stars drehte eine gezeitete Runde, und entsprechend gespannt wurde die zweite Session erwartet.

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In dieser war dank der etwas besseren Verhältnisse etwas mehr los, doch die Formel-1-Fahrer und ihre Teams wussten, dass die Bedingungen nicht repräsentativ waren, weil für das weitere Wochenende kein Regen mehr erwartet wurde. Am Ende hatte George Russell mit 1:47,272 min die Nase vorn, doch diese Bestzeit wollte er nicht überbewerten.

George Russell relativiert: Zum richtigen Zeitpunkt Gas gegeben

«Wir wissen alle, dass sich jede Runde auf nasser Bahn anders anfühlt, und ich denke, wenn wir realistisch bleiben, dann waren wir diesmal nicht die Schnellsten», relativierte der Mercedes-Pilot, der auch verriet, wer einen besonders schnellen Eindruck hinterlassen hatte: «McLaren sah ausserordentlich schnell aus, und auch Charles Leclerc war zeitweise flott unterwegs.»

«Wir selbst wren einfach zum richtigen Zeitpunkt auf der Bahn, als die Bedingungen am Besten waren. Natürlich ist es schön, an der Spitze der Zeitenliste zu stehen, aber wir wissen, dass dies nicht die ganze Wahrheit spiegelt», fügte der 29-jährige Brite an.

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Und mit Blick auf das anstehende dritte Training und Qualifying warnte Russell auch: «Wenn es trocken bleibt, wird es viel zu tun geben. Wir wollen die Trainingszeit vor dem Qualifying optimal nutzen, insbesondere, um mehr über die Reifen und ein mögliches Graining bei diesen kalten Bedingungen zu erfahren. Im Moment fühle ich mich aber gut. Bei den letzten beiden Rennen standen wir in der ersten Startreihe, unsere Leistungen waren stark und mir macht diese Strecke wirklich Spass. Hoffentlich können wir darauf aufbauen und ein weiteres gutes Wochenende erleben.»