Stefan Bradl mit neuem Job: Wer gute Karten als Nachfolger bei ServusTV hat
Seit 2017 hat Stefan Bradl die MotoGP-Zuschauer auf ServusTV mit fachkundigen Analysen und Kommentaren unterhalten. Mit seinem neuen Posten im Honda-Management ist das 2027 nicht mehr möglich.
2016 bestritt Stefan Bradl seine letzte volle MotoGP-Saison, damals im Werksteam von Aprilia. Anschließend wechselte der Bayer in die Superbike-WM, seine Saison im Team Red Bull Honda
2017 absolvierte Bradl auch erste Einsätze als Experte für den österreichischen Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House. Diesem Job kam er in den folgenden neun Jahren regelmäßig nach, das vertrug sich gut mit seinen Aufgaben als Entwicklungsfahrer für die Honda Racing Corporation.
Am 20. November gab der japanische Motorradgigant bekannt, dass
Fast zehn Jahre hat Stefan Bradl die Zuschauer auf ServusTV mit fachkundigen Analysen und Kommentaren unterhalten und einen interessanten und tiefgründigen Blick hinter die Kulissen der MotoGP gewährt. Neben dem 36-Jährigen kamen 2026 als Experten auch der zweifache Weltmeister Sandro Cortese (Moto3, Supersport) und der fünffache GP-Sieger Gustl Auinger (125 ccm) zu Wort, außerdem in der Sprecherkabine Alex Hofmann.
ServusTV ab 2027 nur noch in Österreich
Für 2026 hat ServusTV eine Kooperation mit DF1 für den deutschen Markt, womit die Hälfte der MotoGP-Events dort live und gratis zu sehen sind – auch die beiden letzten Veranstaltungen
Für 2027 hat Promoter Liberty für Deutschland
ServusTV sucht Nachfolger für Stefan Bradl
Als aussichtsreichster Kandidat gilt der Schweizer Tom Lüthi, 125er-Weltmeister des Jahres 2005 und von 2010 bis 2021 in der Moto2-WM unterwegs, in der er zwölf Siege eroberte und 2019 im Memminger Team Dynavolt Intact GP WM-Dritter wurde. 2018 trat der heute 40-Jährige sogar eine Saison für das Team Marc VDS Honda in der MotoGP an.
Lüthi ist neben Bradl, Hofmann und Jonas Folger der einzige ehemalige MotoGP-Fahrer aus dem deutschsprachigen Raum und für ServusTV entsprechend reizvoll. Dieses Jahr arbeitet Tom
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach