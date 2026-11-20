Wer nach dem Auftakt ins Rennwochenende von Las Vegas einen Blick auf die Rundentabelle warf, erkannte gleich: Der erste Tag in der Stadt der Sünde war kein gewöhnlicher Trainingsauftakt. Denn die GP-Stars absolvierten deutlich weniger Umläufe als sonst. Schuld daran war das Wetter, das die Trainingspläne der Teams und Fahrer durchkreuzte.

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Der Regen sorgte dafür, dass keiner der 22 Fahrer, die zum ersten Training ausrückten, eine gezeitete Runde drehte. In der zweiten Session wurden die Fans, die auf den Tribünen ausgeharrt hatten, mit mehr Action auf der Piste belohnt. Aber auch nach Einbruch der Dunkelheit verzichteten einige Fahrer darauf, unnötige Risiken einzugehen.

Aus gutem Grund, denn für das restliche Wochenende kündigten die Wetterexperten keine Regenschauer mehr an. Entsprechend wenig Nutzen hatte die Fahrt auf der regennassen Bahn. Allerdings war der Tag auch nicht ganz nutzlos, wie Oscar Piastri nach getaner Arbeit betonte. Der McLaren-Star, der die fünftschnellste Runde des Tages drehte, wird mit einer Startplatz-Strafe ins 21. Kräftemessen der Saison steigen. Dies, weil er mit neuen Motor-Teilen unterwegs ist, die das erlaubte Kontingent überschreiten.

Oscar Piastri: Strafe ändert nichts am Qualifying-Plan

Der Test der neuen Teile stand denn auch im Fokus seiner Trainingsfahrten, wie der Australier berichtete: «Das heute war sicherlich nicht superrelevant für das restliche Wochenende. Aber was mich angeht, wollten wir einfach den neuen Motor und den Turbo ausprobieren. Es war gut, dass ich da ein paar Runden drehen konnte.»

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«Ausserdem kann man bei diesen Bedingungen immer etwas lernen, deshalb denke ich, dass es durchaus seinen Nutzen hatte, wenn auch nicht mit Blick auf die kommenden Tage», erklärte der 25-Jährige aus Melbourne weiter. Und er verriet: Im Qualifying wird er trotz seiner Strafe bis zum Schluss Gas geben.

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«Es sind ja nur zehn Positionen, die ich nach hinten rücken muss. Und je weiter vorne ich bin, desto besser ist es. Die Strafe ändert also nicht viel an unserem Vorgehen im Qualifying. Es wird sicherlich ein interessantes Q3 werden», erklärte der neunfache GP-Sieger.

Piastri weiss, dass seine Arbeit knifflig bleibt. Denn die kalten Temperaturen erschweren das Aufwärmen der Reifen. «Am Anfang war es ziemlich unmöglich, Temperatur in die Gummis zu bekommen. Selbst auf den Intermediate-Reifen war es auf den ersten Runden schwieriger als im Nassen. Es ist also alles andere als einfach. Am Ende war die Strecke aber genug abgetrocknet, um vernünftige Runden zu drehen, und es war nicht so schlimm wie am Anfang, da war es eine echte Herausforderung», erklärte er.