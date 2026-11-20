Seit 2019 fährt Fabio Quartararo in der MotoGP. In seinen acht Jahren in der Königsklasse verpasste der Franzose kein einziges Rennwochenende – bis zum Großen Preis von Katar 2026. Jedoch war es keine Verletzung, die ihn daran hinderte, die Reise in den Wüstenstaat anzutreten, sondern die Entscheidung von Yamaha, den Grand Prix wegen der angespannten Sicherheitslage im Nahen Osten auszulassen.

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Wie war es für Quartararo, sein allererstes MotoGP-Rennen vom Sofa aus mitzuverfolgen? «Es war wirklich seltsam, weil es das erste Mal war. Glücklicherweise war ich in meiner MotoGP-Karriere nie wirklich verletzt», meinte der 27-Jährige vor dem Portugal-GP. «Es war seltsam, besonders das FP1, weil ich die anderen Piloten fahren sah und ich zuhause bei meinem Kaffee saß. Aber im Laufe des Wochenendes habe ich mich daran gewöhnt.»

Quartararo hat sich fast das gesamte Event angesehen. «Ich habe nur das FP1 der Moto3 verpasst, ansonsten habe ich jede einzelne Session von Freitag bis Sonntag mitverfolgt», bestätigte der Yamaha-Pilot. «Am Sonntag hatte ich zudem mein eigenes Rennen – ich bin einen Marathon gelaufen. Die Rennen fanden am Abend statt, deshalb war das gut vereinbar.»

Fabio Quartararo: «Glaube nicht, dass wir hier schnell sein werden»

An diesem Wochenende nimmt Fabio Quartararo wieder Platz auf seiner M1. Wird die knapp ein Kilometer lange Start-Ziel-Gerade in Portimao zum Problem werden? «Nein, die Hauptgerade ist meiner Meinung nach weniger ein Problem als die gesamte Strecke», winkte er ab. «Wir wissen, dass das Einlenkverhalten unseres Motorrads nicht wirklich gut ist, ebenso wenig wie die Brems-Performance. Deshalb glaube ich nicht, dass wir hier schnell sein werden. Aber wie immer werde ich versuchen, mein Bestes zu geben und das Beste aus dem herauszuholen, was wir haben.»

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