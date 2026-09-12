Toto Wolff (Mercedes): Startplatz 2 für Kimi Antonelli besser als Pole?

Manchmal geht es in der Formel 1 verrückt zu! In allen drei Trainingssessions auf dem Madring lag Mercedes vorne. McLaren und vor allem Lando Norris dagegen taten sich überwiegend schwer. Im Qualifying dann das Comeback von McLaren, Norris fuhr blitzschnell auf Pole, verdrängte WM-Leader Kimi Antonelli auf Startplatz 2.

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Mercedes-Teamchef Toto Wolff am Mikro von Sky: «Es war hauchdünn und das macht den Sport so interessant.» Die Norris-Pole war wirklich kaum zu erwarten. Im FP2 verpasste er quasi die komplette Session. Nach zwei ungezeiteten Runden Ausfahrt musste sein Getriebe getauscht werden. Wertvolle 60 Minuten Trainingszeit gingen ihm verloren. Im FP1 war er Sechster geworden, im FP3 am Samstag dann stark verbessert Vierter. Nun die superstarke Runde von Norris im Qualifying und die Pole! Toto Wolff sagt sogar: «Wenn er nicht den Fehler macht in der letzten Kurve, ist er drei oder vier Zehntel schneller. Das war nicht zu erwarten. Hut ab!»

Russell fehlte das Selbstbewusstsein

Und bei seinem eigenen Team? Kimi Antonelli verpasste als Zweiter knapp die Pole-Position, George Russell wurde Sechster. Im FP1 war der Brite am Freitagmittag noch Schnellster gewesen. Wolff zu Russell: «George ist nie mit genug Selbstvertrauen unterwegs gewesen. Wir haben in der Session das Setup geändert. Es ist komisch, weil er davor dabei war.»

Antonelli lieferte stark ab, aber es reichte nicht. Wolff: «Von Kimi war das eine tolle Runde. Kleine Fehler in Kurve 13, das sind Zehntel. Aber trotzdem hätte es wahrscheinlich nicht gereicht für die Pole.»

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Startbox 2 besser als Pole?

Und wie stehen die Chancen für den Grand Prix? Überholmöglichkeiten sind rar, da sind sich alle Fahrer einig. Und in der Strategie? Wolff mit einem Lacher: «Alles zwischen 1-Stopp und 6-Stopp. Das wissen wir nicht genau.» Platz 2 statt Pole ist aber vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wolff: «Gut ist vielleicht, dass die Startposition von Platz 2 in der Formel 2 und Formel 3 der bessere Startplatz war.» 200 Meter nach Start/Ziel geht es in eine Links-Rechts-Kombination.