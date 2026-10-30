Kimi Antonelli aus Sicht von McLaren-Teamchef Stella: «Extrem aggressiv»

Die meisten Formel-1-Anhänger waren noch nicht auf der Welt, als der bislang letzte F1-Champion aus Italien gekürt wurde, das war Alberto Ascari 1953. 73 Jahre später ist nun die Reihe am 20-jährigen Kimi Antonelli.

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Kimis italienischer Landsmann Andrea Stella, Teamchef von McLaren, hat über die fabelhafte zweite Formel-1-Saison von Antonelli gesprochen. Der 55-jährige Stella sagt: «Ich finde, es ist immer sehr interessant, Kimi am Fahren zu sehen, weil er praktisch jeden Moment angreift. Man sieht oft, wie er am Limit balanciert, wie er dabei auch die Grenzen der Strecke überschreitet, und aus der Kamera-Perspektive wirkt er immer extrem aggressiv.»

McLaren-Teamchef Andrea Stella Foto: XPB McLaren-Teamchef Andrea Stella © XPB

«Es handelt sich nicht nur um einen aggressiven Fahrstil: Das ist mit den 2026er Rennwagen eine überaus effektive Fahrweise. Ich erinnere daran, wie schwierig es ist, diese Autos konstant und schnell zu fahren. Ich glaube daher, dass man Antonelli hohen Verdienst zusprechen muss, seinen Fahrstil mit dem, was diese Fahrzeuge erfordern, in Einklang gebracht zu haben.»

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«Aber gleichzeitig, fast im Widerspruch zu dem, was ich gerade gesagt, war er in den meisten Fällen und trotz der ganzen Aggressivität in der Lage, das bestmögliche Ergebnis nach Hause zu bringen. Deshalb denke ich, dass er zu Recht der kommende Champion ist. Er schreibt damit ein wichtiges Kapitel in der Geschichte des Motorsports, denn noch nie hat es einen so jungen Weltmeister gegeben.»

«Es ist schon erstaunlich, dass wir ihn nun in einem Atemzug wie die italienischen Champions Giuseppe Farina und Alberto Ascari nennen werden. Wir können ihn nur bewundern und von Herzen gratulieren.»