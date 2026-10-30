Charles Leclerc über Lewis Hamilton (Ferrari): Notizbuch ist prall gefüllt

Lewis Hamilton hat in der GP-Saison 2026 zur alten Form zurückgefunden, mit den Flügelautos von 2022 bis Ende 2025 kam er nie vollständig zurecht, weder bei Mercedes noch in seiner ersten Saison mit Ferrari.

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Der Engländer hat im vergangenen Jahr mehrfach darauf hingewiesen, wie stark er sich bei der berühmtesten Scuderia der Welt einbringt, um die Italiener wieder auf die Siegerstrasse zu bringen.

Der erfolgreichste Formel-1-Fahrer sagte: «Ich habe einige Dokumente verschickt. Das habe ich schon das ganze Jahr über gemacht. Nach den ersten Rennen habe ich ein vollständiges Dossier für das Team erstellt. In der Sommerpause habe ich zwei weitere Dokumente eingereicht, die sie dann bearbeitet haben.»

«Einige Vorschläge sind struktureller Natur: Anpassungen, die wir als Team vornehmen müssen, um uns in allen Bereichen zu verbessern. Die andere Frage drehte sich hauptsächlich um das Auto, die aktuellen Probleme, die ich damit habe, Dinge, die man für das nächste Jahr übernehmen möchte, und Dinge, an denen man für nächstes Jahr arbeiten und die man ändern muss.»

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2026 hat Ferrari zwar das Saisonziel verpasst (um den WM-Titel mitreden), aber die Fortschritte sind deutlich. Über den Einfluss von Hamilton bei Ferrari hat in Mexiko auch der Monegasse Charles Leclerc gesprochen, der Stallgefährte von Lewis Hamilton.

Der neunfache GP-Sieger sagt: «Diese 2026er Autos bringen Lewis und mich dazu, Dinge zu tun, die wir in unserer Karriere noch nie gemacht haben. Für die Vielseitigkeit eines Fahrers ist eine gute Sache, denn in einer Karriere muss man verschiedene Autos fahren, das ist für den persönlichen Werkzeugkasten hilfreich, weil du dann besser auf neue Situationen reagieren kannst.»

«2026 fahren wir ganz anders als in den Jahren zuvor. Manchmal ist das etwas, das ich nicht besonders geniesse, aber ich denke, dass es auf lange Sicht für mich als Fahrer von Vorteil sein wird. Weil es meinen Erfahrungsschatz bereichert.»

«Lewis und ich treiben uns gegenseitig an, es gibt Wochenenden, an denen er einfach unglaublich schnell ist, und ich lerne eine Menge von ihm – indem ich mir seine Daten anschaue und zu verstehen versuche, wie er arbeitet und wie er mit dem Auto umgeht.»

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«Es gibt immer etwas, das man von einem GP-Wochenende mitnehmen kann. Ich habe mein Notizbuch mit vielen Einträgen und wahrscheinlich mit mehr Notizen als je zuvor, seit Lewis dem Team beigetreten ist.»