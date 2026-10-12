Max Verstappen (1.): Besonderer Moment mit Renningenieur Gianpiero Lambiase

Das war ein emotionaler Abschluss des Singapur-F1-Wochenendes für Max Verstappen und seinen Renningenieur Gianpiero Lambiase! Der Niederländer gewann nach dem Sprint auch das Rennen in Singapur. Es ist Verstappens erster GP-Sieg überhaupt auf dem Marina Bay Street Circuit – und in dieser Saison erst der zweite.

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Begleitet wurde Red Bull Racing-Pilot Verstappen auf dem Podium von seinem Renningenieur Gianpiero Lambiase, also dem Mann in seinem Ohr während der Rennen. Neben den Top-3-Fahrern ist auch immer ein Vertreter des siegreichen Konstrukteurs mit auf dem Podium und nimmt die Trophäe fürs Team entgegen. Wer das ist, legt das Team selbst fest. Diesmal entschied man sich bei Red Bull Racing für Lambiase.

Verstappen/Lambiase – legendäres F1-Duo

Lambiase und Verstappen sind ein ikonisches Duo der Formel 1, wurden in der Vergangenheit schon oft scherzhaft als altes Ehepaar bezeichnet, weil die beiden sich am Funk gern mal necken oder verbal anfahren, aber am Ende gemeinsam zu Top-Ergebnissen kommen und ein eingeschweißtes Team sind. Der Singapur-GP war für das Duo Verstappen/Lambiase eine besondere Herausforderung, weil sie das Rennen über mit Funkproblemen zu kämpfen hatten und daher ihren Austausch spontan auf eine Art nonverbale Knopfdruck-Kommunikation umbauen mussten . Außerdem ist die Beziehung der beiden besonders im Fokus: Lambiase wird Red Bull Racing verlassen – es sind also die letzten Rennen zusammen.

Verstappen sagte nach dem Rennen auf dem Marina Bay Street Circuit: «Ich erinnere mich, dass er letztes Jahr in Vegas zu mir gesagt hat: ‚Das könnte das letzte Mal sein, dass ich auf dem Podium stehe.‘ Ich sagte: ‚Red keinen Unsinn, wir werden noch viel öfter gewinnen.‘ Aber damit habe ich mir wohl fast selbst Unglück gebracht.» Verstappen gewann voriges Jahr zwar noch in Katar und Abu Dhabi, hatte aber andere Podiumsbegleiter dabei. Und in der Saison 2026 blieben die Erfolge lange aus. Erst vorige Woche in Kuala Lumpur fuhr Verstappen zum ersten Sieg des Jahres. Da stand Chief-Trackside-Ingenieur William Goulbourne mit auf dem Podium. Und jetzt in Singapur wieder Lambiase!

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Verstappen: «Es war einfach super schön, dass sie ihn nach oben geschickt haben. Natürlich wissen wir alle, dass er uns verlässt, aber ich finde, es war etwas ganz Besonderes, hier auf einer Strecke, auf der wir noch nie gemeinsam gewonnen hatten, das Podium zu teilen. Es war also wirklich schön, ihn dort oben zu sehen.»