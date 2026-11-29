Mercedes fuhr in Katar den ersten Doppelsieg seit Monza Anfang September ein. 2026er-Weltmeister Kimi Antonelli siegte im vorletzten GP der Saison vor George Russell . Teamchef Toto Wolff war entsprechend zufrieden – obwohl im Rennen nicht alles optimal lief.

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Wolff: Der Mercedes lief wie auf Schienen

Der Österreicher sagte am Mikrofon des englischen Sky: «Das war ein wirklich solider Tag. Ich möchte nicht allzu viel über gute Leistungen reden, denn ich bin immer der elende ‚Das Glas ist halb leer‘-Typ, sehr zum Leidwesen meines Teams und meiner Familie. Aber das Auto lief dieses Wochenende wie auf Schienen. Wir waren manchmal fast mehr als eine Sekunde schneller. Jetzt müssen wir herausfinden, woran das lag, aber ich freue mich sehr darüber.» Dazu sagte er nur: «Wir haben eine Theorie.» Warum genau Mercedes so stark war, wird das Team noch genauer untersuchen.

In der Anfangsphase des Rennens lieferten sich Kimi Antonelli und George Russell enges Racing – zu eng für den Geschmack des Chefs. Wolff rief am Funk zur Mäßigung auf. Als Russell dann mit einem Schaden durch Trümmerteile zurückfiel , bot Antonelli an, Russell für den Sieg vorbeizulassen. Antonelli ist bereits Weltmeister, Russell kämpft noch um Positionen.

So schlimm war der Schaden am F1-Auto von Russell

Wolff: «Wir haben am Morgen besprochen, dass wir das Rennen laufen lassen würden, da wir von keinem Fahrer verlangen können, auf einen Sieg zu verzichten. Und darauf hatten wir uns heute Morgen geeinigt. Dann kamen sie mir natürlich zu nahe für mein Empfinden, aber George hatte einen massiven Schaden durch Trümmerteile. Es sah so aus, als hätte es fast eine Sekunde pro Runde gekostet. Es sah so aus, als wäre etwas am Unterboden explodiert. In dieser Hinsicht hatte er also keine Mittel, sich zu wehren.»

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Pech für Geoge Russell also. Wolff lobt seinen Schützling: «Sehr, sehr gute Leistung – wenn man bedenkt, dass das Auto so stark nachgelassen hat und wir dennoch auf Platz 2 ins Ziel gekommen sind und wertvolle Punkte für die Meisterschaft geholt haben, war das eine ziemliche Leistung.»