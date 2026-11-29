So hatte sich Isack Hadjar den GP in Katar sicher nicht vorgestellt. Im Qualifying schaffte es der Red Bull Racing-Pilot, die fünftschnellste Runde zu drehen und sich vor seinem schnellen Teamkollegen Max Verstappen zu platzieren. Und beim Rennstart konnte der Franzose auch eine Position gewinnen.

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Doch die Freude währte nicht lange, denn bald war er mit beschädigtem Frontflügel unterwegs, was seine Performance sichtlich beeinträchtigte. Ein wilder Ritt über die Randsteine hatte wohl für den Schaden gesorgt. Damit erlebte der 22-Jährige ein Déjà-vu, denn schon beim vorangegangenen Rennen in Las Vegas hatte sein beschädigter Frontflügel ein gutes Ergebnis vereitelt.

Hadjar, der durch den Schaden eingebremst wurde, liess Verstappen auf Anweisung des Teams überholen, und nach einem langen Stopp, bei dem die Fahrzeugnase gewechselt wurde, fiel er weiter zurück. Am Ende kreuzte er die Ziellinie als Achter. Was möglich gewesen wäre, zeigte sein Stallgefährte, der die schwarz-weiss karierte Flagge als Vierter sah. Entsprechend enttäuscht war der 22-Jährige nach dem Rennen.

Isack Hadjar: «Ich konnte gar nichts ausrichten»

«Ich weiss nicht, wann ich mir den Schaden geholt habe, aber ich weiss, dass es in den ersten beiden Runden passiert sein muss, denn es war gleich am Tempo erkennbar. In allen Highspeed-Kurven habe ich stark gelitten. Mein erster Stint war deshalb ruiniert und dann fiel der Boxenstopp auch noch so lange aus, weil der Frontflügel gewechselt werden musste», schilderte der 42-fache GP-Teilnehmer.

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Dass er angesichts der vielen Probleme dennoch Punkte holen konnte, war für den ehrgeizigen GP-Fahrer ein schwacher Trost. «Das ist mir eigentlich egal», winkte er ab. «Ich bin als Fünfter losgefahren und als Achter ins Ziel gekommen. Es war einfach ein sehr langweiliges Rennen. Ich konnte gar nichts ausrichten. Auf dieser Strecke kannst du nicht überholen. Deshalb war ich einfach die ganze Zeit zwei Sekunden hinter Charles Leclerc unterwegs. Das war's eigentlich, ich habe das Auto einfach ins Ziel gebracht und freue mich jetzt aufs nächste Rennen.»