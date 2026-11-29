Max Verstappen musste den GP in Katar nach einem schwierigen Qualifying von Startplatz 6 in Angriff nehmen und schon nach der Zeitenjagd prophezeite der vierfache Weltmeister aus dem Red Bull Racing Team: «Uns fehlt das Tempo, um im Rennen gegen Mercedes zu kämpfen. Ich hoffe aber, dass wir McLaren herausfordern können, denn mit ihnen kämpfen wir ja auch in der Team-WM um den dritten Rang.»

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Tatsächlich fehlten dem 75-fachen GP-Sieger die Mittel, um gegen die Sternfahrer an der Spitze etwas ausrichten zu können. Immerhin schaffte er es vor einem McLaren-Renner ins Ziel. Verstappen sah die Zielflagge vor Lando Norris als Vierter. Weil aber Oscar Piastri den dritten Platz erringen konnte und Hadjar mit Platz 8 vorlieb nehmen musste, weil er sich seinen Dienstwagen bei einem wilden Ritt über die Randsteine beschädigt hatte, gehen die beiden Top-Teams punktgleich ins letzte Kräftemessen der Saison.

Max Verstappen weiss: Sein Red Bull Racing Team muss noch viel lernen

Verstappen, dessen GP-Renner beim Ausritt seines Teamkollegen in Mitleidenschaft gezogen wurde, sagte: «Es kann gut sein, wenn du ein langweiliges Rennen hast, etwa wenn du als Führender das Rennen kontrollierst. Aber diesmal war es nicht so schön, denn es ging nicht viel. Ich hatte wieder grosse Mühe mit dem Auto – auch weil die linke Seite voller Löcher war, als Isack vor mir neben die Strecke fuhr. Das hat meine Performance sicherlich beeinflusst.»

Mit Blick auf den Saisonverlauf ergänzte der 29-jährige Niederländer: «Ich denke, die zweite Hälfte der Saison lief sehr gut, die erste war sehr schwierig. Wir hatten viele Probleme und mussten viel dazulernen. Danach wurde es besser und wir müssen weiter arbeiten und weiter unsere Lehren ziehen. Dieses Wochenende hat gezeigt, dass wir auf Highspeed-Kursen, die viel Abtrieb verlangen, nachlegen müssen. Daran müssen wir im Winter arbeiten.»

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