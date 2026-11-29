Lewis Hamilton wurde im Formel-1-Rennen von Katar Sechster. Kein spektakuläres Ergebnis, aber immerhin eine deutliche Steigerung im Vergleich zu seiner Startposition 9. Ferrari tat sich in Katar schwer.

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Der Ferrari-Pilot sagte nach dem Rennen, in dem die Scuderia offiziell die Vize-WM klarmachte: «Ich habe einfach nur Punkte gesammelt und versucht, nichts zu riskieren und diese Punkte nach Hause zu bringen, damit wir uns den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung sichern konnten.» Das ist nun ein Rennen vor Ende der Saison erfolgreich geglückt. Red Bull Racing und McLaren (die jetzt beide punktgleich sind) können die Scuderia nicht mehr einholen.

Hamilton im Katar-GP plötzlich langsamer

Eine Szene im Rennen war auffällig: Als kurz Virtuelles Safety-Car war, weil Streckenposten ein Stück von einem kaputtgefahrenen Schild beseitigen mussten, fiel Hamilton plötzlich zurück. Er wurde langsam, sein Teamkollege Charles Leclerc zog locker an ihm vorbei. Was war da los bei Hamilton?

Der Brite erklärte nach dem Rennen in seiner Medienrunde: «Irgendetwas ist mit meinem Display auf dem Lenkrad passiert. Ich war direkt hinter dem Mercedes, und mein Display zeigte mir an, dass ich mich in einer gelben Zone befand. Also musste ich stark abbremsen, während der Mercedes einfach weiter davonfuhr, und ich dachte mir: Was ist hier los? Dann kam ich in die letzte Kurve, und plötzlich schoss Charles an mir vorbei, während ich mich immer noch im VSC-Modus befand. Ich fuhr weiter, schaltete den VSC-Modus aber erst später aus, als das Auto bereits hinter mir war. Ich glaube, ich habe dadurch sieben oder acht Sekunden verloren, oder so etwas Verrücktes, was echt frustrierend ist.» Doch er kam bei Stopp wieder an Leclerc vorbei.

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Hamilton über Leclerc: Keine Probleme

Kurz vor Ende des Rennens holte Hamiltons Teamkollege Charles Leclerc, der Siebter war, auf Hamilton auf. Leclerc bekam den Befehl, die Position zu halten. Der Monegasse blieb im Rennen hinter Hamilton, fuhr aber demonstrativ Zickzack, um sein Tempo zu demonstrieren. Nach der Ziellinie zog er dann kurz an Hamilton vorbei. Kein Drama, aber gehört sich eigentlich nicht. Hamilton sagte, gefragt nach den teaminternen Richtlinien zum Racing nur: «Wir hatten keine Probleme im Rennen.»