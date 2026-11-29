Mercedes-Pilot George Russell hatte im Qualifying für den Katar-GP spektakulär die Pole-Position erobert. Im Rennen sah es auch erst gut für den Briten aus. Doch das täuschte – denn er hatte gleich nach Rennbeginn ein Stück Kunststoff als Beifahrer dabei.

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Wie war das passiert? Nach dem Start waren die Racing Bulls-Piloten Arvid Lindblad und Liam Lawson aneinandergeraten. Lindblad kam von der Strecke ab, riss ein Styroporschild am Streckenrand mit. Das legte einen der Poller des Schildes frei, was ein kurzes Virtuelles Safety-Car auslöste – und vor allem verteilten sich die Styropor-Teile und andere Plastikteile über die Strecke. Davon sammelte George Russell mit seinem Mercedes leider einiges auf. Das kostete ihn Downforce und damit Performance. Im einsamen Duell der starken Mercedes an der Spitze hatte Russell keine Chance mehr gegen Kollege Kimi Antonelli.

Russell: Das fasst mein F1-Jahr irgendwie gut zusammen

Mal wieder Pech für Russell. Der Brite sagte mit bitterem Unterton nach dem Rennen: «Ein weiterer Punkt auf der Liste. Das fasst dieses Jahr irgendwie ganz gut zusammen. Ich fand es ziemlich inakzeptabel, als ich aus der Kurve kam und überall Trümmer lagen. Sobald ich darauf fuhr, wusste ich, dass etwas nicht stimmte.»

Die Teile verfingen sich vorne am Unterboden. Bei einem Reifenwechsel versuchten Mechaniker noch, die Trümmerteile zu entfernen, erwischten aber in der kurzen Zeit nicht alles. Russell: «Jetzt habe ich den Unterboden gesehen. Das ist natürlich wirklich schade. Ich bin trotzdem froh, auf dem Podium zu stehen, aber so hätte es nicht laufen sollen.»

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Zu den Trümmerteilen sagte er: «Es war buchstäblich in der ersten Runde, ich kam aus Kurve 2 raus, und dort lag überall Zeug herum. Dann in Kurve 3 lag noch viel mehr herum, ich konnte also gar nicht glauben, dass es nicht wenigstens eine VSC gab. Aber so ist mein Jahr nun mal, um ehrlich zu sein. Kimi hat einen fantastischen Job gemacht. Das Team hat an diesem Wochenende großartige Arbeit mit dem Auto geleistet. Es war unglaublich.»

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen TV-Programm Live Abu Dhabi: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 06.12.2026 - 16:30

Teamchef Toto Wolff hatte direkt nach dem Rennen an Russell gefunkt: «Es ist, als wäre es verhext». 2026 lief so viel gegen George Russell – und zugegebenermaßen machte er sich auch selbst das Leben oft schwer. Russell kann daher das Ende dieses Jahres kaum erwarten: «Ich freue mich auf Silvester und darauf, dieses Jahr – falls wir es so weit schaffen – abzuschließen.»

Antonelli wollte Russell vorbeilassen

Kurz vor Schluss hatte Russells Teamkollege Kimi Antonelli (Führender und später Sieger) angeboten, mit Russell die Position zu tauschen. Doch Antonelli war eine halbe Minute vor Russell, also etwa eine Boxenstopp-Dauer. Und die Almosen hätte Russell ohnehin nicht annehmen wollen, sagte er hinterher.

Nach kurzem Zögern sagte Russell: «Ääääähm, nein. Zu diesem Zeitpunkt der Saison einen Doppelsieg zu erzielen – es ist schon eine Weile her, dass wir gemeinsam auf dem Podium standen –, also, mehr kann ich dazu nicht sagen.»

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