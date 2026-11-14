Forward-Rakete Escrig: «Tut mir leid, dass wir nicht mehr geschafft haben»

85 WM-Punkte hat der Forward-Pilot Alex Escrig auf dem Moto2-Konto. «Es müsste das doppelte sein», meinte der großgewachsene Spanier aus Valencia. Beim zweiten Rennen in Brasilien schnappte ihm Landsmann Manuel Gonzalez den dritten Rang weg. In Silverstone dann endlich das erst Podest für ihn – und auch für das lange als reines Außenseiterteam von Forward Racing.

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Aber es wurde noch besser. In Indonesien ging er als Zweiter aus der ersten Reihe ins Rennen und lag bis zwei Runden vor Schluss in Führung, dann ging der Motor aus. Die Benzinpumpe gab den Geist auf. «Es gab noch andere Rennen, wo wir Punkte verloren haben, zum Teil wegen Kleinigkeiten», gab Escrig zu verstehen, der schon die vierte Saison mit dem von Forward entwickeltem Fahrwerk bestreitet. In Katar dann weitere Meilensteine mit der ersten Pole und einem weiteren Podestplatz.

Jubel in Katar: Niemand war in Katar schneller Foto: Gold and Goose Jubel in Katar: Niemand war in Katar schneller © Gold and Goose

Wann ist es dir gelungen, das Motorrad zu verstehen, es so abzustimmen, damit du ganz vorne im Feld mithalten konntest? Schnell warst du ja vorher schon.

Alex Escrig: «Seit vier Jahren arbeiten wir schon an diesem Projekt und es ging auch darum zu verstehen, was wir ändern oder verbessern müssen, bis wir dieses Ziel erreicht haben. Es waren jeweils kleine Schritte, die es uns erlaubt haben, das Fahrwerk und auch die Performance auf dieses Level zu bekommen. Schon das letztjährige Modell war besser, als das von 2024, Mit dieser Spezifikation war ich bei den ersten Wintertests auf Anhieb schnell, weil ich sofort damit vertraut war und ich mich wohl fühlte. Auf dem Grund gelang es mir bei den ersten Tests in Jerez gleich den Rundenrekord zu unterbieten. Anders gesagt, hatten wir im Gegensatz zum Vorjahr bereits zu Beginn der Saison in allen Bereichen ein funktionierendes und konkurrenzfähiges Paket.»

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Escrig ist überzeugt – es wäre noch mehr drin gewesen

Bereust du es nicht, dass du das Team am Saisonende verlässt, jetzt wo es so gut läuft?

«Also jetzt wo wir es geschafft haben ein Motorrad zu entwickeln, das für Siege gut genug ist, würde ich schon gerne die Zeit zurückspulen, um zu zeigen, dass in diesem Jahr noch mehr möglich gewesen wäre. Nicht nur bei einzelnen Rennen, sondern in der Meisterschaft generell. So gesehen tut es mir schon leid, dass es uns nicht gelungen ist, unser ganzes Potenzial auszuschöpfen.»

Hast du eine Lieblingstrecke?

«Nicht wirklich, denn eine Piste ist eine Piste. Sicher gibt es auch Strecken wie Mugello zum Beispiel, wo ich schneller war, als ich gerechnet hatte. Oder Le Mans, wo ich nicht den gewünschten Speed fahren konnte.»

Ist deine Größe (er misst 184 cm) kein Nachteil auf den Geraden, wo du dich extrem zusammenfalten musst?

«Die Größe sehe ich nicht als Nachteil, eher das Gewicht. Rennen werden ja nicht auf den Geraden entschieden, sonst müssten die leichten und kleinen Fahrer alles gewinnen und so ist es ja nicht.»

In den verbleibenden Rennen in Portimao und Valencia könnte sich der «Buddy» von Pedro Acosta und mit 22 Jahren gleich altem Schlaks noch auf WM-Rang 10 verbessern – es fehlen 12 Punkte auf Dani Munoz – seinen zukünftigen Teamkollegen.

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