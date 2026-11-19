Moto2-Titelanwärter Izan Guevara musste zuletzt mit null Punkten im Gepäck aus Katar abreisen. Im Rennen hatte er zunächst Schwierigkeiten, das Tempo seiner Kontrahenten mitzugehen, weshalb er immer weiter nach hinten rutschte. In Runde 14 musste der Spanier aufgrund von technischen Problemen an Motor und Getriebe aufgeben. Das Pramac-Team hatte bereits seit dem Malaysia-GP mit mangelnder Performance beim Motor zu kämpfen. In Katar wurde es nicht besser, weshalb die Truppe rund um Teammanager Alex De Angelis von Motoren-Hersteller Triumph eine Erklärung verlangte.

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WM-Rivale Manuel Gonzalez (Intact GP) belegte in Katar Rang 6 – auch er erlebte in der Wüste von Doha kein ideales Wochenende. Vor den letzten beiden Grands Prix trennen Gonzalez und Guevara in der Gesamtwertung 13,5 Punkte.

Izan Guevara: «Jetzt ist es an der Zeit, Vollgas zu geben!»

Guevara reist mit dem Ziel nach Portugal, seinen Rückstand in der Meisterschaft zu verkürzen und den Titelkampf bis Valencia offen zu halten. Sein bestes Moto2-Ergebnis in Portimao fuhr der 22-Jährige letztes Jahr mit einem zehnten Platz ein. Bei den Vorsaisontests 2026 hatte er auf der legendären Achterbahnstrecke einen guten Speed, was ihn für dieses Wochenende optimistisch stimmt.

«Wir reisen nach Portugal zu einer sehr technischen Rennstrecke. Wir haben dort im letzten Jahr einen Schritt nach vorne gemacht, und bei den Tests vor Saisonbeginn konnten wir in sehr kurzer Zeit einen guten Speed finden, was mir zusätzliche Motivation für dieses Wochenende gibt», betonte Guevara. «Jetzt ist es an der Zeit, Vollgas zu geben, an der Spitze mitzukämpfen und zu versuchen, den Rückstand in der Meisterschaft zu verkürzen.»

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Die Bedingungen können ebenfalls eine entscheidende Rolle spielen in Portimao – so wie immer. «Wir wissen noch nicht, was das Wetter bringen wird – ob es regnen oder die Sonne scheinen wird –, also müssen wir uns an die jeweiligen Bedingungen anpassen. Ich werde mein Bestes geben, das Wochenende genießen und so weiterarbeiten wie bisher.»