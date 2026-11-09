Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Iker Lecuona musste lernen: Eine Gresini-Ducati ist nicht wie die andere

Gresini-Ducati-Ersatzmann Iker Lecuona (26) leistete auf dem Lusail Circuit in Katar tadellose Arbeit und brauste in beiden MotoGP-Rennen in die Punkte. Wie der Spanier seine Leistungen einschätzt.

MotoGP

Iker Lecuona fuhr in Katar mit der Ducati von Alex Marquez
Iker Lecuona fuhr in Katar mit der Ducati von Alex Marquez
Foto: Gold and Goose Photography
Iker Lecuona fuhr in Katar mit der Ducati von Alex Marquez
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Superbike-Vizeweltmeister Iker Lecuona sprang in diesem Jahr zweimal während der SBK-Saison bei Gresini ein: Anfang Juni in Ungarn und Anfang August in Großbritannien. Als Siebter am Plattensee zeigte er eine starke Leistung, in Silverstone hingegen kam er in beiden Rennen nicht ins Ziel.

Werbung

Werbung

Fermin Aldeguer hatte sich bei einem Crash im Indonesien-GP einen Bruch in der rechten Hand zugezogen, als Ersatz bot das Gresini-Team in Australien und Malaysia erneut Lecuona auf. In Katar am vergangenen Wochenende war zwar Aldeguer wieder dabei, dafür fehlte Alex Marquez, weil sich eine Schulteroperation nicht mehr aufschieben ließ.

Damit war Lecuona zum fünften Mal in diesem Jahr bei einem Grand-Prix-Wochenende im Einsatz. «Dass mir Gresini eine weitere Chance gab, zeigt, dass ich mit den Jungs gute Arbeit geleistet habe», hielt der Spanier fest.

Im Artikel erwähnt

Für die Rennen auf dem Lusail Circuit vor den Toren der katarischen Hauptstadt Doha war der Ducati-Pilot zuversichtlich und qualifizierte sich im auf 18 Fahrer geschrumpften Feld, Yamaha hatte sein Quartett wegen der kriegerischen Lage am Persischen Golf zurückgezogen, für Grid-Position 15. Als Neunter im Sprint und Zehnter im Grand Prix eroberte Lecuona weitere sieben WM-Punkte.

Werbung

Werbung

Willkommen zum Rennen in Katar
Willkommen zum Rennen in Katar
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Raúl Fernández
Marc Márquez und Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez, Marco Bezzecchi, Raúl Fernández
Marc Márquez, Marco Bezzecchi, Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Katar
© Gold & Goose

TV-Programm

Lecuona lernte auch etwas für die Superbike-WM

«Ich hatte viel Vertrauen, um schnell zu fahren, fühlte mich sehr komfortabel auf dem Motorrad und habe es genossen», grinste der vierfache Superbike-WM-Laufsieger. «Ich bin sehr glücklich mit meinen Leistungen, aber es hat mich auch geschlaucht. Ich wurde jede Runde schneller und habe auf Leute wie Diggia und Zarco Zeit aufgeholt. Ich konnte in den vergangenen drei Events viel lernen, was mir in der Zukunft in der Superbike-WM sehr helfen wird – die Art, wie ich mit den Michelin-Reifen bremsen und mit deren Haltbarkeit umgehen muss. Gresini ist ein unglaubliches Team, ich fühle mich bei ihnen, als wäre es mein Team. Dafür kann ich dankbar sein.»

Während Lecuona in Australien und Malaysia mit dem Motorrad von Aldeguer unterwegs war, saß er dieses Mal auf dem von Alex Marquez. Er bestätigte, dass Motorrad nicht gleich Motorrad ist: «Es fühlte sich anders an, die andere Aerodynamik kann jeder sehen. Das musste ich erst lernen und es war auch nicht einfach, mich anzupassen.»

Lecuona soll 2027 für Ducati die Superbike-WM gewinnen, nach dem Wechsel von Champion Nicolo Bulega in die MotoGP bekommt er Morbidelli als neuen Boxennachbar. Eine Rückkehr in die MotoGP schiebt der 26-Jährige von sich, «die Superbike-WM und das Aruba-Team haben Priorität». Weitere Einsätze als Ersatz- oder auch Testfahrer kann er sich für Ducati in der MotoGP aber vorstellen.

Werbung

Werbung

Iker Lecuona vor Diogo Moreira und Franco Morbidelli
Iker Lecuona vor Diogo Moreira und Franco Morbidelli
Foto: Gold and Goose Photography
Iker Lecuona vor Diogo Moreira und Franco Morbidelli
© Gold and Goose Photography

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Warm-up

  4. Sprint

  5. Startaufstellung

  6. 2. Qualifying

  7. 1. Qualifying

  8. 2. Training

  9. Freies Training

  10. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

72

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

22

41:29,173

1:52,570

25

02

93

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

22

+3,083

1:52,558

32

03

25

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

22

+3,614

1:52,735

22

04

79

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

22

+4,885

1:52,879

16

05

23

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

22

+6,948

1:52,876

13

06

37

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

22

+7,413

1:52,892

14

07

89

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

22

+14,023

1:53,066

16

08

49

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

22

+15,517

1:53,036

17

09

5

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

LCR Honda

22

+16,257

1:53,110

12

10

27

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

22

+17,958

1:53,215

7

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    20.–22.11.2026
    Zum Event

  • Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    27.–29.11.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    20.–22.11.2026
    Zum Event

  4. Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    27.–29.11.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM