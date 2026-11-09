Rivola polterte: «Nicht Marco ist in die Richtung von Marc gefahren!»

Im MotoGP-Sprint in Katar duellierten sich WM-Leader Marc Marquez (Ducati) und Marco Bezzecchi (Aprilia) um die Führung. In der vierten Runde kam es dann zur rennentscheidenden Szene: Marquez bremste etwas zu spät in Kurve 1 hinein und fuhr eine weitere Linie, Bezzecchi sah seine Chance und stach innen in die Lücke hinein. Als der Champion auf die Ideallinie zurückkehrte, kam es zur Berührung. Bezzecchi stürzte, Marquez blieb auf seiner Desmosedici sitzen. Die FIM-Stewards werteten die Szene als Rennunfall. Aprilia-Rennchef Massimo Rivola war darüber gar nicht erfreut – in der Box quittierte er die Entscheidung mit sarkastischem Applaus.

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Auch einen Tag später hatte sich Rivola nicht beruhigt – der Zwischenfall vom Samstag beschäftigte ihn auch noch am Sonntag. «Ich war enttäuscht, denn Marco hätte es verdient, bis zum Ende im Titelkampf zu sein. 24 Stunden später habe ich immer noch dieselbe Meinung wie nach 24 Sekunden», meinte der Italiener im Interview von den Kollegen von motogp.com. «Ein derartiger Zwischenfall mit einem solchen Einfluss auf die Meisterschaft, hätte eine tiefergehende Analyse verdient. Man hätte sich vielleicht nach dem Sprint beide Fahrer anhören und danach auf eine Strafe oder ‘keine weiteren Maßnahmen’ entscheiden können.»

Marco Bezzecchi und Marc Marquez im Sprint in Katar Foto: motogp.com Marco Bezzecchi und Marc Marquez im Sprint in Katar © motogp.com

Massimo Rivola: «Wer hätte den Crash verhindern können? Das kann jeder selbst beurteilen»

Laut Rivola hätte man für den Zwischenfall im Sprint eine Strafe für den Folgetag, also für den Grand Prix, aussprechen können. «Das Stewards-Panel hat einen schwierigen Job, aber bei einem derartigen Crash gibt es eine einfache Regel, die man anwendet: Wer hätte den Crash verhindern können? Das kann jeder selbst beurteilen», schmunzelte Rivola.

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Was hätte MM93 anders machen können? «Die Frage sollte lauten: ‘Was hätte Bezzecchi anders machen können?’ Marc hat das getan, was er normalerweise macht, aber es stand ihm jemand anders im Weg. Nicht Marco ist in die Richtung von Marc gefahren, es war andersherum.»

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Balsam auf die Seele von Massimo Rivola und der Aprilia-Mannschafft gab es am Sonntag, als sich Bezzecchi souverän den Sieg im Grand Prix holte.