Auch Pedro Acosta (KTM) ist sich sicher: «Aprilia ist der klare Favorit»

Die MotoGP-Piloten wurden am Donnerstag wieder einmal mit ausufernden Begeisterungsstürmen im Urlauber- und Rennfahrerparadies auf Lombok empfangen. Für KTM-Werksfahrer Pedro Acosta das richtige Mittel, um die Enttäuschung vom Motegi-Wochenende ein wenig hinter sich zu lassen. «Es ist cool, hierher zurückzukommen. Normal sind wir hier auch vom ersten Tag an schnell», erinnerte sich der 22-Jährige.

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Dennoch gibt es in der Box des Spaniers noch Fragezeichen: «Wir wissen auch heute noch nicht, warum Enea (Bastianini) in Motegi am Sonntag den Reifen derart gut zum Arbeiten bekam und ich meine Probleme damit hatte. Ich hatte viele gute Events in Folge, es war klar und nur eine Frage der Zeit, dass da auch ein schlechtes Wochenende kommen würde. Fakt ist: Ich war einfach nicht schnell genug.»

Zu den Kräfteverhältnissen in Indonesien in Bezug auf Aprilia sagte Acosta: «Marco Bezzecchi hatte hier vor einem Jahr eine Pace, die Furcht einflößend war. Er hätte das Rennen am Sonntag mit einem Riesenvorsprung gewinnen müssen. Martin und Ogura waren ja verletzt. Marco war aber 2025 unglaublich schnell. Jetzt haben wir vier Aprilia in der Startaufstellung. Im Moment ist Aprilia der klare Favorit», kommentierte der nächstjährige Ducati-Pilot.

Auch Acosta hatte eine Meinung zu den beschlossenen Neuerungen 2027 wird es keine eigene Warm-up-Session mehr geben und es kommt ein Sprint-Qualifying dazu. «Wir haben keine Wahl, egal was wir denken! Es wird jedenfalls ein hartes Jahr. Man kann sich nicht vorstellen, wie viel Stress man als Fahrer hat. Ein Wochenende beginnt mit den Terminen oft schon am Mittwoch. Wir haben viele Sessions, in denen wir alles riskieren müssen. Wir haben 22 Rennwochenenden mal zwei Rennen. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, schon am Freitag eine Sprint-Qualifikation mit allen Fahrern zu haben. Ich würde es verstehen, wenn wir nur bei der Hälfte der Events Sprints hätten. Aber wir haben 22 Sprints. Wir werden sehr oft auf einem sehr hohen Stress-Level sein und es wird normal sein, dass sich die Fahrer verletzen.»

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Auch das veränderte Warm-up (es sind nur noch mehrere Besichtigungsrunden vorgesehen) geht Acosta gegen den Strich: «Dieses Warm-up so kurz vor dem Rennen – ich weiß nicht, ob das die beste Entscheidung ist, wenn da jemand stürzt. Man fährt auch kaum eine volle Runde so kurz vor dem Rennen. Die Gefahr ist zu groß, dass da etwas kaputtgeht. Es ist jetzt aber auch nicht der richtige Moment, um hier an einem Rennwochenende über solche Dinge zu sprechen – aber es gehört noch einmal auf den Tisch!»

Thema der Woche Stotterstart Bahrain-GP: FIA entgeht knapp Blamage wie in Indianapolis 2005 Die Fans trauten ihren Augen nicht, was sie im Bahrain-GP zu sehen erhielten: Autos im Kriechgang, Rennwagen, die einfach stehenbleiben. Die FIA ist einer Blamage wie Indy 2005 knapp entgangen. Weiterlesen TV-Programm Morgen Mandalika: International Livestream MotoGP World Championship 09.10.2026 - 02:55

Acosta mit seinem eigenen Vorschlag: «Ich finde, es wäre okay, wenn wir bei der Hälfte der Events über das Jahr die Sprints mit dabeihätten – zum Beispiel nur bei solchen Strecken, wo im Sprint auch viel überholt wird. Es gibt auch Sprints, die langweilig sind und bei denen nicht überholt wird. Auch die Karrieren der Fahrer werden kürzer und kürzer. Wir riskieren schon jetzt zu viel.»

Die sportliche Ausgangslage von Pedro Acosta vor dem Indonesien-GP. Die Nummer 37 liegt auf WM-Position 4, 41 Punkte hinter Marco Bezzecchi, aber nur sechs Zähler vor Trackhouse-Aprilia-Athlet Ai Ogura.