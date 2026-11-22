Schon das ganze Wochenende war Marco Bezzecchi in Portimao der Schnellste der MotoGP. Im Qualifying knallte der Italiener mit 1:37,201 min einen neuen All-Time-Lap-Rekord in den Asphalt, im Sprint führte er jede Runde und hatte im Ziel 8,4 Sekunden Vorsprung auf Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia). Weil Marc Marquez (Ducati) stürzte, war der Titelkampf wider Erwarten offen. Für Bezzecchi war die Rechnung klar: Er musste gewinnen, Marquez durfte nicht punkten. Kurz: Ein Wunder musste geschehen.

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Kein Durchgang von Bezzecchi – Fernandez machte ihm das Leben schwer

Der Start ging allerdings daneben. Marquez schoss von Platz 2 aus in Führung, Bezzecchi wurde in Kurve 5 von Fernandez eingeklemmt und fiel im Getümmel der ersten Runde zwischenzeitlich bis auf Rang 5 zurück. Danach kam es in Kurve 1 auch noch zu einem Kampf mit Teamkollege Jorge Martin, dessen Titelchancen ebenfalls offen waren. Bezzecchi blieb ruhig, schnappte sich Marquez und später auch Martin und setzte sich auf Platz 2 hinter dem führenden Fernandez fest.

In Runde 15 von 25 schlug er dann zu. Beim Anbremsen ging er an Fernandez vorbei und fuhr danach fast eine Sekunde schneller als der Trackhouse-Pilot. Von da an war Bezzecchi weg, am Ende hatte er über 3 Sekunden Vorsprung auf Martin. «Ich habe mit Ruhe und mit dem Speed, den ich das ganze Wochenende hatte, alles perfekt gemanagt.»

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Bezzecchi fordert Marquez 2027 heraus – in Valencia geht es um WM-Rang 2

Es war für den 28-Jährigen sein siebter Saisonsieg, sein 13. in der MotoGP und sein 19. GP-Sieg insgesamt. Trotzdem reichte es nicht: Marquez sicherte sich als Achter den Titel. In Valencia geht es nun noch um Platz 2, Martin hat 396 Punkte, Bezzecchi 394.

Der Italiener nahm es sportlich. «Ich bin glücklich über diese Saison. Es gab Höhen und Tiefen, aber es ist meine bisher beste MotoGP-Saison», sagte er und gratulierte Marquez. «Er verdient alles, er ist einer der stärksten Fahrer der Geschichte. Gegen ihn zu kämpfen, ist eine Ehre.» Für 2027 will er den alten und neuen MotoGP-Weltmeister erneut herausfordern:«Hoffentlich kämpfe ich nächstes Jahr wieder mit ihm und mache ihm das Leben noch schwerer.»