Die MotoGP-WM schlägt am kommenden Wochenende in Portimao an der portugiesischen Algarve zum vorletzten Saison-Event 2026 auf. Marc Marquez reist mit 60 Punkten Vorsprung auf Jorge Martin (Aprilia) an. Auf dem Autodromo Internacional do Algarve kann sich der 33-jährige Spanier seinen zehnten WM-Titel, den achten in der MotoGP, vorzeitig sichern.

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Dieser Möglichkeit wollen die Veranstalter Rechnung tragen. Wegen des Zeitunterschiedes zu Mitteleuropa wurde das Portimao-Event traditionell so geplant, dass der Grand Prix der Königsklasse am Sonntag zwischen den Rennen der Moto2- und der Moto3-Klasse über die Bühne geht. Nun wurde umdisponiert: Das MotoGP-Rennen wird am Sonntag den Abschluss bilden und um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit gestartet.

Im Fall des Titelgewinns von Marc Marquez am Sonntag kann mit diesem Zeitplan ausgiebig gefeiert werden. Es ist anzunehmen, dass einige Aktionen für den Spanier geplant sind. Fakt ist aber: Marquez könnte seinen zehnten WM-Titel auch schon am Samstag im Sprintrennen sicherstellen. Dazu müsste er nur zwei Punkte mehr einheimsen als sein Rivale Jorge Martin.

Zeitplan für den Repsol Grand Prix of Portugal 2026 (MEZ):

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Freitag, 20. November:

10.00 – 10.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1 10.50 – 11.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1 11.45 – 12.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1 14.15 – 14.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 15.05 – 15.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 16.00 – 17.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Weiterlesen TV-Programm Live Portimao: International Livestream MotoGP World Championship 20.11.2026 - 09:55

Samstag, 21. November:

09.40 – 10.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2 10.25 – 10.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2 11.10 – 11.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2 11.50 – 12.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1 12.15 – 12.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2 13.45 – 14.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1 14.10 – 14.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2 14.40 – 14.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1 15.05 – 15.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2 16.00 Uhr: MotoGP-Sprint (12 Runden)

Sonntag, 22. November: