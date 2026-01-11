MotoGP-Sender ServusTV: 2025 zweitbeste Jahresbilanz!

Nach dem Rekordjahr 2024 verzeichneten der Privatsender ServusTV und die Plattform ServusTV On auch 2025 Topwerte. Mit 4,7 Prozent Marktanteil in der Basis der Zuschauer ab zwölf Jahren und 4,4 Prozent in der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen verweist ServusTV auf sein zweitstärkstes Jahr seit Bestehen des Senders zurück.

Werbung

Werbung

Auch die Formel 1 und die MotoGP-Weltmeisterschaft sorgen beim Salzburger Privatsender kontinuierlich für starke Einschaltquoten. Mehr noch: Die Formel-1-, sowie die MotoGP-Saisonen 2025 waren bei ServusTV die erfolgreichsten seit dem jeweiligen Rechteerwerb. Knapp 3,8 Millionen Menschen sahen in Österreich in Summe die Rennen der Motorrad-WM des Jahres 2025.

Das Heim-Event auf dem Red Bull Ring in Spielberg im August erzielte Marktanteile von 28,4 bzw. 36,7 Prozent. Damit zählte das Highspeed-Spektakel in der Steiermark in puncto Marktanteil zur stärksten MotoGP-Rennübertragung des Jahres überhaupt. Stark waren auch die Zahlen bei der MotoGP-Übertragung aus Katar im April: Im Schnitt waren beim einzigen Flutlichtrennen der Saison auf dem Losail International Circuit 338.000 Fans vor den Bildschirmen mit dabei. Damit zählte diese Übertragung zum reichweitenstärksten Rennen, das ServusTV jemals in die Öffentlichkeit brachte.