MotoGP-Sender ServusTV: 2025 zweitbeste Jahresbilanz!

Der österreichische Sender ServusTV aus dem Red Bull Media House darf sich über das zweitbeste Jahr seit dem Bestehen des Privatsenders mit Sitz in Salzburg freuen.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

MotoGP-Kommentator und Experte für Servus-TV: Alex Hofmann
MotoGP-Kommentator und Experte für Servus-TV: Alex Hofmann
Foto: Gold and Goose
MotoGP-Kommentator und Experte für Servus-TV: Alex Hofmann
© Gold and Goose

Nach dem Rekordjahr 2024 verzeichneten der Privatsender ServusTV und die Plattform ServusTV On auch 2025 Topwerte. Mit 4,7 Prozent Marktanteil in der Basis der Zuschauer ab zwölf Jahren und 4,4 Prozent in der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen verweist ServusTV auf sein zweitstärkstes Jahr seit Bestehen des Senders zurück.

Auch die Formel 1 und die MotoGP-Weltmeisterschaft sorgen beim Salzburger Privatsender kontinuierlich für starke Einschaltquoten. Mehr noch: Die Formel-1-, sowie die MotoGP-Saisonen 2025 waren bei ServusTV die erfolgreichsten seit dem jeweiligen Rechteerwerb. Knapp 3,8 Millionen Menschen sahen in Österreich in Summe die Rennen der Motorrad-WM des Jahres 2025.

Das Heim-Event auf dem Red Bull Ring in Spielberg im August erzielte Marktanteile von 28,4 bzw. 36,7 Prozent. Damit zählte das Highspeed-Spektakel in der Steiermark in puncto Marktanteil zur stärksten MotoGP-Rennübertragung des Jahres überhaupt. Stark waren auch die Zahlen bei der MotoGP-Übertragung aus Katar im April: Im Schnitt waren beim einzigen Flutlichtrennen der Saison auf dem Losail International Circuit 338.000 Fans vor den Bildschirmen mit dabei. Damit zählte diese Übertragung zum reichweitenstärksten Rennen, das ServusTV jemals in die Öffentlichkeit brachte.

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

