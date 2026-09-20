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Live-Ticker Spielberg: Freudentaumel bei KTM – 1. MotoGP-Sieg für Acosta!

KTM-Werksfahrer Pedro Acosta hat seinen Crash im Sprint wie nichts weggesteckt und auf dem Red Bull Ring seinen ersten Grand Prix in der Premier-Class gewonnen. Martin baute die WM-Führung aus.

Ivo Schützbach

Von

MotoGP

Pedro Acosta gewann sein erstes MotoGP-Rennen
Pedro Acosta gewann sein erstes MotoGP-Rennen
Foto: gold & goose
Pedro Acosta gewann sein erstes MotoGP-Rennen
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Der Traum von KTM, Red Bull und Pedro Acosta ging in Erfüllung: Ausgerechnet beim Heimrennen des Motorradherstellers und des Energy-Drink-Giganten hat Pedro Acosta in Spielberg zum ersten Mal in seiner erstaunlichen Karriere in der höchsten Klasse gewonnen. Es brauchte 56 Versuche, 15 Mal stand der Spanier davor bereits auf dem Podium, die Titel in der Moto3- und Moto2-WM nicht zu vergessen.

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Auf Pole-Position stand auf dem Red Bull Ring Jorge Martin, neben ihm nahmen Marc Marquez und Acosta Aufstellung. In Reihe 2 sahen wir Marco Bezzecchi, Ai Ogura (beide Aprilia) und Alex Marquez (Ducati). Reihe 3 bildeten Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio (beide Ducati) sowie Yamaha-Star Fabio Quartararo.

Was im Grand Prix im grünen Herzen Österreichs geschah, lesen Sie im umfassenden Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

28

42:16,996

1:29,533

25

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

28

+1,017

1:29,664

32

03

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

28

+1,209

1:29,879

23

04

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

28

+2,139

1:29,937

19

05

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

28

+7,339

1:29,798

20

06

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

28

+8,720

1:29,778

11

07

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

28

+9,686

1:30,146

13

08

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

28

+12,365

1:29,887

10

09

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

28

+14,869

1:30,062

7

10

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

28

+16,266

1:30,026

9

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