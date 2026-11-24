Nach vier Jahren mit unveränderten Konditionen nimmt der Nürburgring zur Touristenfahrten-Saison 2027 erstmals wieder eine teilweise Preisanpassung vor.

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Auf der Nordschleife kostet eine Runde von Montag bis Donnerstag weiterhin 30 Euro. Freitags, samstags, sonntags sowie an Feiertagen werden künftig 40 statt bisher 35 Euro pro Runde berechnet. Unverändert bleiben auch die Kosten für einen 15-minütigen Stint auf der Grand-Prix-Strecke in Höhe von 35 Euro.

Die Saisonkarte, die im Rahmen der Touristenfahrten unbegrenzte Fahrten auf beiden Rennstrecken ermöglicht, ist 2027 regulär für 3.300 Euro erhältlich. Im Vorverkauf profitieren Käufer von einem Preisvorteil in Höhe von 300 Euro und erhalten die Karte für 3.000 Euro. Der Start des Vorverkaufs wird separat bekannt gegeben. Inhaber einer Saisonkarte 2026 werden gesondert per E-Mail über ihre Möglichkeiten im Rahmen des Vorverkaufs informiert.

Touristenfahrten-Saisonkarte mit exklusiven Vorteilen

Neben den unbegrenzten Fahrmöglichkeiten im Rahmen der jeweiligen Öffnungszeiten bietet die Saisonkarte zahlreiche exklusive Vorteile. Dazu zählen unter anderem die kostenfreie Teilnahme an einer Backstage-Tour, ein exklusiver Trackwalk auf der Nordschleife zum Saisonauftakt sowie ein Gutschein für den ring°fanshop inklusive eines exklusiven Aufklebers.

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Darüber hinaus profitieren Saisonkarteninhaber von Vergünstigungen auf Angebote der Nürburgring Driving Academy, Merchandise im ring°fanshop, VIP-Tickets für ausgewählte Veranstaltungen sowie die Nutzung der ring°kartbahn und des ring°bowling Centers. Hinzu kommen Rabatte auf die Tagesraten der Nürburgring Hotels & Ferienpark sowie zahlreiche weitere Angebote rund um die Destination Nürburgring.

Thema der Woche Marc Marquez bricht Rossi-Marke: Der WM-Titel, der ihm zu entgleiten schien 102 Punkte Rückstand, eine weitere Operation und starke Gegner: Marc Marquez drehte die MotoGP-WM 2026. Sein zehnter Titel krönte eine enorme Aufholjagd – und ist eine bittere Niederlage für Aprilia. Sebastian Fränzschky Weiterlesen

Die Touristenfahrten auf dem Nürburgring

Bei den Touristenfahrten auf dem Nürburgring handelt es sich um ein Angebot für jedermann. Wer im Besitz eines gültigen Führerscheins und eines zugelassenen Autos oder Motorrades ist, kann grundsätzlich im Rahmen der Öffnungszeiten auf dem Nürburgring fahren. Die Touristenfahrten sind keine Rennveranstaltung. Es gelten die Regeln der Straßenverkehrs-Ordnung. So gilt beispielsweise das Rechtsfahrgebot, Überholen ist ausschließlich links erlaubt und eine Zeitnahme ist untersagt.