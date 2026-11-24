Am Formel-1-Wochenende in Las Vegas ging es zwischen Max Verstappen (Red Bull Racing) und George Russell (Mercedes) nicht nur auf der Strecke ziemlich heiß her. Die beiden lieferten sich im Grand Prix enges Racing, bis Russell in Runde 48 von 50 durch einen Patzer zurückfiel. Schon am Tag zuvor hatte es Spannungen zwischen den beiden Rennfahrern gegeben – auf der Piste und in den Medienrunden.

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Bereits am Funk war Verstappen in Form, noch im GP sagte er lachend, als Russell mit einem Crash den Sieg verspielte: «Haha, super gemacht! Mein Gott!» In der Pressekonferenz teilte er dann ziemlich aus: «Er hat neben der Strecke viel zu sagen, und ehrlich gesagt kümmert mich das nicht, denn er ist so weit unter meinem Niveau.»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff über Russell und Verstappen

Mercedes-Teamchef Toto Wolff sieht die verbalen Schlagabtausche des Wochenendes ganz entspannt. Der Österreicher sagte nach dem Rennen über die Provokationen der vergangenen Tage: «Sie kennen sich schon so lange, seit den Kart-Zeiten. Ich denke, es war wahrscheinlich ein bisschen wie Katz und Maus. Das sind einfach Provokationen von beiden Seiten. Das ist ein weiterer guter Unterhaltungsfaktor.»

Toto Wolffs Medienrunde fand zeitig nach Ende des Rennens statt. Von den erneuten verbalen Spitzen von Verstappen gegen Russell in der Pressekonferenz wusste Wolff hier also noch nichts.

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Angesprochen auf den im TV übertragenen Funkspruch von Max Verstappen aus dem Rennen, in dem sich der Niederländer über Russell lustig machte, als der im Kampf um den Sieg wenige Runden vor Schluss die Kontrolle über seinen Mercedes verlor und die Wand küsste, sagte Wolff nur: «Max ist ein verdienter Sieger. Er hat keine Fehler gemacht. Deshalb hat er das Rennen gewonnen. Tatsächlich hatte er immer eine Antwort parat. Das war wirklich sehr gutes Fahrkönnen.» Eine Antwort auf und neben der Strecke...