Rookie des Jahres: Diogo Moreira holt seinen ersten Titel in der MotoGP
Honda-Pilot Diogo Moreira wurde beim MotoGP-Event in Portugal zum «Rookie des Jahres 2026» gekürt. Der 22-jährige Brasilianer setzte sich gegen Pramac-Yamaha-Ass Toprak Razgatlioglu durch.
Marc Marquez, Jorge Martin und letztes Jahr Fermin Aldeguer – sie und viele weitere MotoGP-Asse sicherten sich in ihrer Karriere den Titel «Rookie des Jahres». Die prestigeträchtige Auszeichnung wird jedes Jahr an den besten Neuling in der Königsklasse verliehen.
In der MotoGP-Saison 2026 sind zwei Rookies am Start: Diogo Moreira, der Moto2-Weltmeister von 2025 und Toprak Razgatlioglu, der Superbike-Weltmeister von 2025. Ersterer tat sich in seinem Debüt-Jahr mit der Honda RC213V deutlich leichter als sein älterer Kollege mit der Yamaha M1.
Das MotoGP-Wochenende in Portugal verlief für Moreira mit zwei Ausfällen und null Punkten sportlich wenig erfolgreich. Dennoch gab es für ihn und das LCR-Honda-Team etwas zu feiern: In Portimao wurde Moreira nach 21 Rennwochenenden offiziell zum «Rookie des Jahres 2026» gekürt. Da der Brasilianer in der Gesamtwertung einen Vorsprung von 60 Punkten auf Toprak aufweist, kann er beim Saisonfinale in Valencia nicht mehr eingeholt werden. Wegen seiner Schulteroperation und der damit verbundenen Genesung wird Toprak in diesem Jahr ohnehin nicht mehr auf einem MotoGP-Bike sitzen. Auch den Valencia-Test muss der Pramac-Pilot auslassen.
Diogo Moreira: Viele Highlights in seiner Rookie-Saison
Bereits bei seinem ersten Grand Prix in der Königsklasse in Thailand schaffte es Moreira in die Punkteränge. Dies konnte er bei seinem Heim-GP in Brasilien und in Austin wiederholen. Einer der Höhepunkte in diesem Jahr erlebte er beim Ungarn-GP, wo der 22-Jährige die Ränge 7 und 6 einfuhr. Im Sprintrennen in Japan holte Moreira dann sein erstes MotoGP-Podest.
Vor dem letzten MotoGP-Event in Valencia hat Diogo Moreira 78 Punkte auf seinem Konto. In der Gesamtwertung belegt er Rang 15, womit er nach Luca Marini zweitbester Honda-Pilot ist.
Am Dienstag nach dem Rennwochenende wird Moreira auf dem Circuit Ricardo Tormo einen weiteren Tag mit der 850er-Honda bestreiten. Beim privaten MotoGP-Test in Spielberg im September fuhr er mit dem neuen Prototyp die Bestzeit. Darüber hinaus wird er vom Privatteam LCR ins Werksteam von HRC wechseln. Sein neuer Teamkollege ist dort der Franzose Fabio Quartararo.
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