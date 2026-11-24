2026 etablierte Ducati den Markenpokal ‹V2 Future Champ Academy›, der zwei seiner sechs Rennwochenenden im Rahmen der Superbike-WM veranstaltet hat. Eingesetzt wird die Panigale V2. Ähnlich wie der R3-World-Cup von Yamaha (im kommenden Jahr R7) soll jungen Rennfahrern eine Aufstiegsmöglichkeit in die Weltmeisterschaft geboten werden.

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Dass diese Idee funktioniert, zeigt der diesjährige Champion Jesus Torres. Der Spanier wird im Ducati-Team Renzi Corse in der Supersport-WM 2027 debütieren .

Nun wurden die Eckdaten für die zweite Saison des weiterhin von Michele Pirro und seinem Unternehmen Garage 51 organisierten Cups kommuniziert. Zwischen April und August finden sechs Rennwochenenden statt, allerdings nicht mehr im Rahmen der seriennahen Weltmeisterschaft. Mit Vallelunga, Misano, Mugello, Brünn und Cremona sind bekannte Pisten im Kalender, dazu sind drei Tests vorgesehen.

Anmeldungen sind ab sofort möglich. Das Komplettpaket beinhaltet neben dem Motorrad den Zugang zu Rennwochenenden und Tests, die persönliche Schutzausrüstung (maßgeschneiderte Lederkombi, Helm, Stiefel und ein offizielles Paddock-Outfit), einen Platz im Paddock Village, einen Motorradstellplatz im technischen Paddock, Zugangsausweise für Fahrer, Gäste und Mechaniker sowie die Bereitstellung von offiziellem Kraftstoff, Motoröl und Bremsbelägen für die Rennwochenenden. Abgerundet wird das Angebot durch einen eigenen Medienservice mit Fernsehübertragungen, Live-Streaming, Filmaufnahmen, Fotografie und Videoinhalten von den Veranstaltungen im Kalender.

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Unter Berücksichtigung der gebotenen Leistungen sind 25.000 Euro eine kostengünstige Möglichkeit, professionell Rennsport zu betreiben. Ratenzahlung ist möglich. Anträge bis 25. Dezember erhalten einen Rabatt von 10 Prozent. Es gibt außerdem die Möglichkeit von Gaststarts für 5000 Euro.