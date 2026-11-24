Im Laufe des Rennwochenendes in Las Vegas neckten sich Max Verstappen (Red Bull Racing) und George Russell (Mercedes) immer wieder – auf der Strecke und abseits in ihren Medienrunden und TV-Interviews. Auf der Piste geht es für beide noch um die Vize-WM. Mit 40 Punkten Vorsprung bei noch bis zu 50 offenen Punkten je Fahrer hat Max Verstappen aber die deutlich bessere Ausgangssituation. Auch mental.

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Steiner über Russell und Verstappen

Der verbale Schlagabtausch der beiden Piloten sorgt für Aufsehen. Auch der frühere Haas-F1-Teamchef Günther Steiner meldete sich gewohnt meinungsstark zu Wort. Steiner sagte im Podcast «Red Flags»: «Wenn die beiden sich nicht mögen, was geht mich das an? Das geht ja schon eine Weile so mit denen. Wenn George sich sagt, ich will jetzt das Wort ergreifen, na viel Glück damit! Man sieht ja, wie das gelaufen ist.» Russell kassierte nach dem Vegas-Rennen einen scharfen Konter von Verstappen – und Verstappen öffentlich eher Applaus.

Steiner: «Ich respektiere George als Rennfahrer, aber Max ist einfach überlegen darin, die mentalen Dinge zu händeln. Reiz den Bären nicht! Damit tut man sich selbst keinen Gefallen. Gewinn lieber Rennen, anstatt dir einen Kampf zu suchen mit dem Fahrer, der mental am stärksten ist. Was passiert da wohl? Man verliert.»

Steiner: «Ich frage mich, warum sich George diesen Kampf aussucht, was er beweisen will? Er ist in einer sehr schwachen Position, hat gerade die WM verloren und jetzt will er den besten Fahrer in der Meisterschaft auf die Palme bringen. George, lehn dich mal zurück. Aber offenbar gibt es niemanden, der ihm sagt: ‚Manchmal ist weniger mehr, sag einfach nichts, mach deinen Job, gewinn wieder Rennen. Und wenn du was zu sagen hast, weil du ihn geschlagen hast, dann wähl deine Schlacht mit Bedacht aus‘.»

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F1-Experte Steiner: All das hilft Russell nicht

Steiner wird deutlich, auch was den Blick auf die WM-Tabelle angeht: «Anstatt sich darauf zu konzentrieren, Zweiter in der WM zu werden, konzentriert er sich darauf, nicht Zweiter zu werden. Denn all das hilft ihm nicht.»

Steiner mutmaßt: «Ich glaube, aktuell hört George auf niemanden. Die Frustration ist so groß. Er hat die ihm sicher geglaubte WM an einen 20-jährigen Jungen verloren. Er ist ein guter Fahrer, aber hat gerade den Faden verloren und kommt jetzt mit solchen Dingen. George ist ein kluger Kerl, aber er ist überzeugt, dass das richtig ist. Er zerstört gerade seine Karriere mit seinen eigenen Händen, mit seinem eigenen Mund.»