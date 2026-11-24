CF Moto ist hierzulande im Aufwind. Symbolisch für den Vormarsch der Marke und den wachsenden Stellenwert chinesischer Marken in Europa klettern die Zulassungen von CF Moto immer weiter und überflügelten im deutschen Sprachraum zuletzt die Partnerfirma KTM, wie auch Ducati und Harley-Davidson.

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Die Firma aus Hangzhou, die sich spätestens mit der 700MT auf dem stückzahlträchtigen Markt für Reiseenduros etabliert hat und im November auf der Mailänder EICMA mit der schlagzeilenträchtigen V4SR-RR für Aufsehen sorgte, erweiterte in deren Windschatten das bestehende Modellprogramm um gleich zwei weitere Reiseenduros knapp oberhalb der A2-Klasse: Beiden gemein ist ein in einem Stahlrohrrahmen verbauter Reihenzweizylinder mit 527 ccm, der laut CF Moto maximal 54 PS leistet und 52 Newtonmeter bei 6.000 /min auf die Kette bringen soll. Abseits davon setzen die Chinesen in Bezug auf Fahrwerk, Ergonomie und Ausstattung auf unterschiedliche Pakete, um unterschiedliche Kundengruppen anzusprechen.

Die CFMoto 550MT ist dabei klar alltags- und reisetauglich ausgelegt, erkennbar schon an den Radgrößen: Vorne 19 Zoll, hinten 17 Zoll, dazu stellen KYB-Federelemente den Kontakt zu Strasse sicher. Ein 23 Liter fassender Tank und eine zweiteilige Sitzbank sollen für Reichweite und Komfort sorgen. Die Sitzhöhe ist dabei zwischen 800 und 820 mm anpassbar. Eine elektronische Kupplung soll obendrein Gangwechsel vereinfachen und den Fahrkomfort erhöhen.

Drei Fahrmodi, Kurven-ABS und Traktionskontrolle gehören ebenso dazu wie ein radar zur Überwachung des Raumens hinder dem Motorrad und ein Tempomat. Für Anzeige und Vernetzung sorgt ein 8-Zoll-Display. Smart Key und elektronische Zugangsfunktionen sollen den Alltag zusätzlich erleichtern. Eine breite Verkleidung samt entsprechend optimierter Scheibe dürfte für angemessenen Windschutz sorgen.

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CFMoto 550MT-X: Für ernsthafteren Gebrauch im Gelände Foto: CFMoto CFMoto 550MT-X: Für ernsthafteren Gebrauch im Gelände © CFMoto

Thema der Woche Marc Marquez bricht Rossi-Marke: Der WM-Titel, der ihm zu entgleiten schien 102 Punkte Rückstand, eine weitere Operation und starke Gegner: Marc Marquez drehte die MotoGP-WM 2026. Sein zehnter Titel krönte eine enorme Aufholjagd – und ist eine bittere Niederlage für Aprilia. Sebastian Fränzschky Weiterlesen

Deutlich schlanker tritt das Schwestermodell 550 MT-X an: Der schmalere 16-Liter-Tank, die einteilige Sitzbank mit 850 mm Sitzhöhe, die kürzere Scheibe und der hochgelegte Kotflügel am 21er Vorderrad deuten an, dass die CF Moto-Ingenieure dieser auch Fähigkeiten abseits befestigter Wege eingeimpft haben. Die auf 250 mm erhöhte Bodenfreiheit und der robuste Motorschutz tun ihr Übriges. Asketischer kommt das 6,2-Zoll-Display daher, das hochkant angeordnet wird und mit dem sich auch Motormodi anpassen lassen.

Traktionskontrolle und Hinterrad-ABS lassen sich gesondert deaktivieren. Das Vorderrad wird an der 550 MT-X, anders als beim asphaltorientierteren Schwestermodell, mit nur einer Bremsscheibe verzögert – das soll für geringere ungefederte Massen und damit für mehr Agilität sorgen. 183 kg soll sie auf die Waage bringen und damit fahrbereit 2 kg leichter sein als die kleinere Schwester 450 MT.

Als nächstes ein Supersportler: Motorbasis der 550MT im Alu-Brückenrahmen Foto: CFMoto Als nächstes ein Supersportler: Motorbasis der 550MT im Alu-Brückenrahmen © CFMoto

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Für sportlicher orientierte Kunden gab CFMoto n Mailand zudem einen Ausblick auf ein Schwestermodell ihres neuen Superbike-Flaggschiffes V4SR-RR: Von einer «weiterentwickelten 550-Kubikzentimeter-Plattform» war die Rede, bei der ein im Vakuum-Niederdruckgussverfahren hergestellter Alurahmen das Skelett für die bereits nächste Generation des Reihentwins bildet. Das spätere Serienmodell dürfte damit auf einen Markt, der weltweit wächst und in dem Modelle wie BMW F450 RR, KTM 450 RC und, schon seit vorletztem Jahr, Aprilias RS457 um Käufer buhlen.

In einer explosionsartigen Darstellung deutet CFMoto eine ähnliche Formensprache wie an der V4-betriebenen großen Schwester an. Und auch bei ihr soll, wie in der 550 MT, eine elektronisch gesteuerte Kupplung für einsteigerfreundliches Fahren sorgen. Unter anderem Honda, Yamaha und BMW werben mit unterschiedlichen Konstruktionen mit ähnlicher Funktion um die gleiche Kundschaft.