FIA WEC Champion: LMGT3-Weltmeister Jonny Edgar wird Corvette-Werksfahrer

Corvette Racing nimmt Jonny Edgar nach zwei erfolgreichen Jahren in der Chevrolet Corvette Z06 GT3.R in der FIA WEC in seinen Kader der Werksfahrer für die Saison 2027 auf.

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Der 22-jährige Brite ist der frisch gekürte FIA-WEC-LMGT3-Meister, nachdem er am vergangenen Wochenende beim Saisonfinale in Monza den dritten Platz in seiner Klasse belegt hatte. Er fuhr 2025 und 2026 die Corvette mit der Startnummer 33 für TF Sport und war an zwei Siegen beteiligt – beim diesjährigen 24-Stunden-Rennen von Le Mans und bei seinem WEC-Debüt in Katar im vergangenen Jahr.

Edgar kam als von der FIA als „Silver“-Fahrer eingestufter Fahrer zu TF Sport, doch seine Fähigkeiten und sein Talent brachten ihm vor Beginn der Saison 2027 den „Gold“-Status ein, wobei sein Programm von Corvette Racing und General Motors noch bestätigt werden muss. Seine Beförderung zum Werksfahrer entspricht der von Nico Varrone, der nach seinem Sieg in der WEC-GTE-Am-Meisterschaft 2023 in den Werkskader von Corvette Racing aufgenommen wurde – zufälligerweise zusammen Edgars Teamkollegen 2026, Nicky Catsburg und Ben Keating.

Erfolg hat Edgar auf jeder Stufe seiner Rennkarriere begleitet. Als Fahrer in vierter Generation ist er ehemaliger CIK-FIA-Kart-Europameister und fuhr sowohl in der Formel 3 als auch in der Formel 4, bevor er 2024 in den Sportwagen-Sport wechselte. In diesem Jahr fuhr er für TF Sport in der European Le Mans Series in der LMP2-Klasse und gewann die Klassenmeisterschaft mit einem Rennsieg, zwei zweiten Plätzen und einem dritten Platz in sechs Rennen.

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Edgar hat zudem Rennen in der LMP2- und GTD-Klasse der IMSA WeatherTech SportsCar Championship gewonnen.

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Neben Edgar umfasst der Werksfahrer-Kader von Corvette Racing bekannte Namen und Gesichter. Antonio Garcia, Alexander Sims, Tommy Milner und Nicky Catsburg sind als Fahrer für die gesamte Saison in der GTD PRO-Kategorie der IMSA für Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports bestätigt. Die Programme für Edgar, Varrone und Charlie Eastwood – die beiden jüngsten Neuzugänge im Werkskader vor Edgar – werden zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt.

«Als ich 2025 die Gelegenheit bekam, gemeinsam mit Ben (Keating) Rennen zu fahren, war das das ideale Ergebnis. Es ist eine große Ehre, diesen Schritt vom Silver-Fahrer zum Werksfahrer bei Corvette Racing machen zu dürfen. Ich bin wirklich dankbar für diese Chance. Ich habe es in den letzten zwei Jahren geliebt, eine Corvette zu fahren. Es war eine ziemlich erfolgreiche Zeit, in der ich letztes Jahr in Katar das erste Rennen für Corvette in der LMGT3 und der WEC gewonnen habe – das war mein erstes Rennen in der Corvette. Dann war natürlich der Sieg in Le Mans das große Highlight und etwas ganz Besonderes», so Jonny Edgar. «Es war großartig, mir das Auto letztes Jahr mit Leuten wie Dani (Juncadella) und dieses Jahr mit Nicky zu teilen – und dazu noch Charlie in der Schwester-Corvette zu haben. Man sieht, wie sie fahren, aber so wichtig die Dinge auf der Strecke auch sind, genauso wichtig sind all die Dinge abseits der Strecke: das Gespräch mit den Ingenieuren, das Feedback zum Setup und zum Gesamtpaket. Ich habe das Gefühl, dass ich von all diesen Teamkollegen immer etwas lernen kann. Ich versuche immer, mir hier und da etwas von dem abzuschauen, was sie gut machen, und mich dadurch zu verbessern. Ich habe das Gefühl, dass ich vom letzten Jahr bis heute einen großen Schritt gemacht habe. Ein großer Teil davon ist natürlich das, was ich von meinen Teamkollegen gelernt habe. Das war großartig, und schon in diesem Jahr wurde mir mehr Verantwortung bei den Set-up-Entscheidungen übertragen, da dies mein zweites Jahr ist und ich das Auto besser kenne. Ich habe das Gefühl, dass ich bereits etwas stärker in diesen Bereich eingebunden bin. Zu sehen, wie Dani, Nicky und Charlie das gemacht haben, war eine enorme Hilfe. Ich fühle mich also bereit für diese neue Rolle und freue mich darauf.»

«Wir freuen uns, Jonny in den Kader der Werksfahrer von Corvette Racing aufzunehmen. Diese Chance hat er sich durch seine Leistungen und seine Professionalität in den letzten zwei Jahren bei TF Sport verdient. Seine Schlussstints in Le Mans haben gezeigt, wozu er fähig ist, und werden dem Team und den Fans noch lange in Erinnerung bleiben. Jonny bringt neue Perspektiven und vielfältige Fähigkeiten in unser Team ein, und wir sind gespannt darauf, zu sehen, wie er sich als Teil des Werksteams weiterentwickelt», so Andrea Hildago, Programmanagerin Corvette Racing.

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