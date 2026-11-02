GT-Stars Daniel Juncadella und Jules Gounon neue Red Bull Athletes

Beim Formel-1-Rennen in Mexiko waren Daniel Juncadella und Jules Gounon als Gäste vom viermaligen Formel-1-Weltmeister Max Verstappen in der Box von Red Bull Racing zu sehen. Die beiden GT- und Sportwagenstars taten dem Niederländer gut, da er auf dem Traditionskurs seinen dritten Saisonsieg einfahren konnte.

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Während der Veranstaltung wurde bekanntgegeben, dass Gounon - der in den vergangenen zwei Jahren unter anderem in der DTM fuhr - und Juncadella - der als Genesis-Werksfahrer in der FIA WEC antritt - als neue Red Bull Athletes in den Sportlerkader des österreichischen Getränkeherstellers aufgenommen werden.

Sowohl der in Andorra lebende Franzose Gounon als auch der Spanier Juncadella traten in diesem Jahr für das Mercedes-AMG Team Verstappen Racing in der GT World Challenge Europe und beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring an. Als Gounon und Juncadella aufgrund einer Termibüberschneidung mit der FIA WEC nicht beim Saisonfinale der wichtigsten europäischen GT-Rennserie antreten konnten, ersetzte Max Verstappen sie persönlich in Portimao im Mercedes-AMG GT3.

«Ich bin überaus stolz darauf, Red Bull als Sportler zu vertreten! Vor 18 Jahren habe ich meine Karriere im Formelsport als Red Bull Junior begonnen. Ich freue mich riesig, wieder bei dieser großartigen Marke dabei zu sein!», so Daniel Juncadella.

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Jules Gounon ergänzt: «Träume immer groß … man weiß nie, wie weit dich deine Träume bringen können. Diese Woche beginnt für mich ein ganz besonderes neues Kapitel. Ich bin stolz, dankbar und freue mich riesig darauf, als Red Bull-Athlet Teil der Red Bull-Familie zu werden.»