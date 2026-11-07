Motorsport für den guten Zweck: White Angel for Fly and Help mit Audi TT 2R

Das Team White Angel for Fly and Help rund um Teamchef Bernd Albrecht wechselt für das 55. ADAC RAVENOL 24h Nürburgring das Einsatzauto und tritt mit dem Audi TT 2R #13 von Muggianu-Turbo beim legendären Langstreckenrennen in der Grünen Hölle an. Neben dem Teamchef wird auch Fahrzeugeigner Peter Muggianu (55/Gelting) ins Lenkrad greifen. Wer das Fahrerquartett komplettiert, ist derzeit noch offen.

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Trennung von Porsche und Kurt Ecke Motorsport

Nach der Zielankunft in den Top 40 und dem dritten Rang in der Klasse mit dem Porsche 911 GT3 Cup #13 war die Freude im Team groß. Doch der Aufwand und die Einsatzkosten des Cup-Boliden waren immens und eine Entscheidung im Team musste gefällt werden. Kurt Ecke war beeindruckt von der Harmonie und der Zusammenarbeit im Team, jedoch vom Umgang der Teilnehmer im Rennen auf der Strecke miteinander nicht begeistert und beschloss nicht mehr anzutreten. Andreas Szepansky, der dem Team den Cup-Neunelfer zur Verfügung stellte muss auch neu kalkulieren. Daher wurde gemeinsam die Entscheidung gefällt, dass die Planungen für 2027 so weiterzumachen keinen Sinn für ein ehrenamtliches Projekt machen.

Teamchef Bernd Albrecht erklärt: «Wege treffen sich und gehen wieder auseinander, so ist das Leben. Die Entscheidungen von Kurt und Andreas kann ich nachvollziehen und verstehe beide. Ich bin bekennender Porsche-Fan, jedoch denke ich, wir wären im kommenden Jahr in der Masse der verschiedenen 992 Typen nicht mehr aufgefallen - was jedoch für uns enorm wichtig ist. Dass wir uns nun neu orientieren, schließt aber nicht aus, dass wir in Zukunft nicht noch ein drittes Mal mit einem Porsche und der Truppe rund um Kurt Ecke antreten werden. Bei allen die uns 2026 zur Seite standen bedanke ich mich von ganzem Herzen!»

Der neue Bolide und die neuen Fahrer

Mit dem Audi TT 2R #13 auf der Basis des Audi TT Cup 2015 und seiner Breitbauoptik hat White Angel for Fly and Help für 2027 einen zuverlässigen und besonders auffälligen Boliden für den Marathon zwei Mal rund um die Uhr. Der Audi mit 350 PS und erweitertem Bodykit wird voraussichtlich in der Klasse SP3T für Autos mit Motoren bis 2 Liter und Turbolader in der bekannten Optik von White Angel for Fly and Help antreten. Fahrzeugeigner Peter Muggianu, selbst seit Jahren in der Langstrecke und beim 24h Nürburgring aktiv und erfolgreich, steht als zweiter Fahrer bereits fest. Muggianu bringt entsprechendes Fachwissen und ein top vorbereitetes Auto mit. Für die beiden weiteren Fahrerplätze laufen bereits interessante Gespräche mit Fahrern, die schon in der Vergangenheit das Team verstärkten.

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White Angel for Fly and Help konnte seit 2021 Spenden für 19 Schulen für die Stiftung FLY&HELP sammeln und möchte bis zum Start 2027 mindestens zwei bis drei weitere realisieren. FLY&HELP rund um Weltumrunder und Stiftungsgründer Reiner Meutsch hat seit der Gründung 2009 bereits über 1200 Schulen in Entwicklungsländern gebaut, die auch nachhaltig unterstützt werden. Aktuell kommen jede Woche etwa drei weitere Schulen hinzu. Meutsch trägt hierbei sämtliche Verwaltungskosten selbst und jeder gespendete Euro kommt somit bei den Kindern an.

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Mathias Brunner Weiterlesen

Das 55. ADAC RAVENOL 24h Nürburgring wird vom 27. bis 30. Mai 2027 ausgetragen. Nach dem Zuschauerrekord von über 350.000 Besuchern 2026 werden zum 100 Jahre Jubiläum der legendären Rennstrecke in der Eifel erneut zahllose Fans das härteste Langstreckenrennen der Welt vor Ort und am Livestream erleben.

Stimmen aus dem Team:

Kurt Ecke, Fahrer Porsche 911 GT3 Cup #13 2026: «Die Einsätze mit White Angel for Fly and Help sind einzigartig und es hat mir immer Freude bereitet für den guten Zweck zu starten. Mir persönlich ist jedoch der Umgang untereinander auf der Strecke inzwischen zu hart und weit weg vom sportlichen Spaß in der Vergangenheit. Als Teamchef bin ich das ganze Jahr weltweit unterwegs und die Vorbereitungen für das 24h-Rennen nahmen viel Zeit in Anspruch. Somit musste ich eine Entscheidung treffen, die jedoch nicht ausschließt, dass wir in der Zukunft nicht doch wieder gemeinsam antreten werden. Danke an Bernd, sein Team und an alle die das Projekt unterstützen!»

Peter Muggianu, Fahrer Audi TT 2R #13 2027 und Fahrzeugeigner: «Ich freue mich sehr, 2027 gemeinsam mit Bernd Albrecht und dem Team White Angel for Fly and Help an den Start zu gehen. Für mich ist das eine tolle Möglichkeit, meine Leidenschaft für den Motorsport und insbesondere für die Technik mit einem Projekt zu verbinden, das über den reinen Rennsport hinausgeht. Der Audi TT 2R ist ein Fahrzeug, in das viel Herzblut und technische Arbeit geflossen sind. Umso mehr freue ich mich darauf, ihn gemeinsam mit dem Team bei den 24 Stunden auf dem Nürburgring einzusetzen. Besonders schön ist dabei, mit unserem Engagement gleichzeitig die wertvolle Arbeit der Stiftung Fly&Help unterstützen zu können!»

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Bernd Albrecht, Teamchef White Angel for Fly and Help und Fahrer: «Die Entscheidung unser Einsatzfahrzeug zu wechseln lag auf der Hand. Mit dem Cup-Neunelfer hatten wir ein zuverlässiges Auto, mit dem wir jedoch kaum Aufmerksamkeit bekamen. Der Breitbau Audi TT 2R #13 wird, wie früher die Viper oder der Beetle als Unikat wieder ein Exot im Feld sein, genau das, was unser Projekt braucht. Peter war seit dem ersten Gespräch von der Idee begeistert und motiviert. Ich denke, dass wir in ihm den passenden Partner und Piloten für 2027 haben. Mit wem wir uns das Cockpit teilen, wird hoffentlich auch in Kürze bekanntgegeben. Gespräche laufen bereits! Ab jetzt gehen die konkreten Planungen los und für alle steht viel Arbeit an. Doch wir werden weiter mit Leidenschaft unseren Start für den guten Zweck Spenden für Fly & Help zu sammeln das Ehrenamt ausüben. Die vielen Zusagen der Unterstützer weiter an unserer Seite zu stehen sind fantastisch und ich bedanke mich bei meinem gesamten Netzwerk hierfür!»