SBK-WM verliert ihre bekanntesten Namen: Wohin es Bautista & Petrucci zieht

Dass es bei Barni Spark Ducati ohne Alvaro Bautista und im BMW-Werksteam ohne Danilo Petrucci weitergeht, ist seit Monaten klar. Beide Haudegen ließen in der Folge nichts unversucht, um doch noch unter akzeptablen Bedingungen in der Superbike-WM 2027 dabei sein zu können.

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Bautistas Management steht schon länger im Kontakt mit Teameigentümer Jorge «Aspar» Martinez und dem chinesischen Hersteller CF Moto, der gegen Ende der Saison 2027 den Einstieg in die Superbike-WM plant. Für CF wäre Bautista mit seiner V4-Erfahrung aus vielen Jahren in der MotoGP- sowie auf Ducati in der SBK-WM Gold wert. Der Haken: Alvaro möchte mit seinen fast 42 Jahren Rennen fahren, bei CF Moto bekäme er aber frühestens nach der Sommerpause im September oder Oktober 2027 die Möglichkeit dazu .

Lange hatte Bautista den Wechsel in eine nationale Meisterschaft ausgeschlossen, doch nun dockt er für 2027 beim Team Strack Ducati in der US-Superbike-Serie MotoAmerica an. Um die Verhandlungen kümmert sich der Spanier selbst, dass er sich vom seinem Manager Simone Battistella getrennt hat, stimmt aber nicht. Es ist nur so, dass sich Battistella wegen seiner anderen Fahrer im SBK- und MotoGP-Paddock (Montella, Surra, Furusato und andere) nicht auch noch um Belange in den USA kümmern kann. In Bereichen, die über Teamverhandlungen hinausgehen, arbeiten sie weiterhin zusammen.

Auch Danilo Petrucci zieht es in die USA

Als BMW Petrucci mitteilte, dass es in der WM keine gemeinsame Zukunft gibt, wurde dem Italiener schnell klar, dass er wohl nur in der MotoAmerica eine neue Beschäftigung finden kann. Zwischendurch witterte er Morgenluft, als sich herauskristallisierte, dass Go Eleven 2027 erstmals zwei Ducati V4R in der Superbike-WM einsetzen wird. Doch den Zuschlag für den zweiten Platz neben Lorenzo Baldassarri bekam Supersport-Champion Albert Arenas .

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Die BMW-Rennabteilung hätte gerne mit Danilo weitergemacht und stellte den Kontakt zum Team OrangeCat in der MotoAmerica her. Mitte September reiste Petrucci nach Austin in Texas und verbrachte mehrere Tage mit OrangeCat, die engagierte Truppe organisierte sogar einen Track-Day. Zur Vertragsunterzeichnung kam es nicht: OrangeCat entschied sich für einen jungen Fahrer an der Seite von Vizemeister Sean Dylan Kelly (24).

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Anfang Oktober wurde der Sieger in der MotoGP- und Superbike-WM vom US-Team Attack Performance Progressive Yamaha kontaktiert, das dieses Jahr mit Bobby Fong den Titel in der MotoAmerica einsackte. Petrucci unterschrieb nicht sofort, weil er sich nach dem desaströsen Jahr 2026 mit vielen Verletzungen und wenig Erfolg erst Gedanken darüber machen wollte, ob er weiterhin mit anderen um die Wette fahren will . Inzwischen ist klar: Der 36-Jährige bleibt uns als Rennfahrer erhalten und wird im nächsten Jahr in den USA für Yamaha auf Titeljagd gehen. Für Petrux wird es die zweite Saison in der MotoAmerica: 2022 trat er dort auf einer Werks-Ducati für das Team Warhorse HSBK an, siegte in fünf Rennen und wurde hinter Jake Gagne (Yamaha) Vizemeister.

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