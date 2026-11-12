Tschüss Suzuki, hallo Honda: Wixx Racing schlägt 2027 ein neues Kapitel auf

Nachdem die Suzuki in nationalen Serien überzeugt hatte, setzte Track & Trades Wixx Racing das japanische Sportmotorrad voller Hoffnung in der Weltmeisterschaft ein. Aber nur auf manchen Rennstrecken war die GSX-8R gut für Podestplätze – Jeffrey Buis und sein Teamkollege Ferre Fleerackers fuhren je einen Sieg sowie zusammen vier weitere Top-3-Ergebnisse ein, auf vielen Pisten kämpften die Suzuki-Piloten aber nur in den Top-15.

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Nun die Überraschung: Nach dem Einstieg von RT Motorsports mit Honda wechselt auch Wixx Racing für 2027 auf die CBR600RR; die zwei Suzuki aus der diesjährigen Sportbike-WM stehen zum Verkauf. Und weil Buis nach Saisonende seinen Rücktritt erklärte , steht das niederländische Team in seiner zweiten Sportbike-Saison vor einem Neuanfang.

«Wir freuen uns riesig darauf, in der nächsten Saison gemeinsam mit Honda anzutreten. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt nach vorn für unser Team, und wir haben großes Vertrauen in diese Zusammenarbeit. Wir werden die Wintermonate optimal nutzen, um die Honda-Motorräder weiterzuentwickeln und alles für die kommende Saison vorzubereiten», erklärte Teammanager Wiljan Wikselaar. «Es liegt noch viel Arbeit vor uns, aber wir sind hochmotiviert, diese neue Herausforderung gemeinsam anzugehen. Ich möchte mich bei Honda, unseren Sponsoren, Partnern und allen bedanken, die ihr Vertrauen in dieses Projekt gesetzt haben.»

Während der Vertrag mit dem Belgier Fleerackers verlängert wurde, holte Wikselaar mit Jurrien van Crugten einen Landsmann in sein Team. Der 18-Jährige nahm an den letzten drei Saisonmeetings mit einer Aprilia teil und fuhr einen neunten Platz in Magny-Cours als bestes Ergebnis ein.

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«Ich freue mich sehr, meine Reise Superbike-Fahrerlager fortzusetzen, diesmal mit dem Track & Trades Wixx Racing Team und Honda», freute sich der Teenager. «Zunächst einmal möchte ich mich bei allen bedanken, die diese Chance möglich gemacht haben. Ich glaube, dass die Honda gut zu meinem Fahrstil passt, und ich bin zuversichtlich, dass wir mit dem Wissen und der Erfahrung des Teams ein starkes Paket schnüren können.»

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