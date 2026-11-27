Für Bimota war der Jerez-Test am 25./26. November der letzte Test in diesem Jahr. Tatsächlich war das von Provec Racing organisierte Werksteam schon einen Tag früher auf der Piste, nämlich mit den Testfahrern Xavi Fores und Florian Marino. Bei kühlen, aber insgesamt guten Bedingungen wurde eine lange Liste strukturiert abgearbeitet.

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Um die limitierten Testtage der Einsatzfahrer optimal zu nutzen, leisteten Fores und Marino wichtige Basisarbeit. Erst als dies erledigt war, setzten Lowes und Bassani am Mittwochnachmittag auf den gewonnenen Erkenntnissen auf. Erstmals wurde die KB998 komplett mit den Neuerungen der Superbike-WM 2027 eingesetzt. D.h. Reifen von Michelin, Carbon-Keramik-Bremsen von Brembo, dazu E40-Benzin und die erwarteten Fuel-Flow-Settings.

«Es gab wirklich viel zu tun, aber es war auch sehr produktiv, da das Wetter ausgezeichnet war und es uns ermöglichte, unser Testprogramm abzuarbeiten», beschrieb Uli Pallares die Situation in der Box. Der Spanier ist seit 2026 Crew-Chief von Axel Bassani. «Wir haben wichtige Informationen gesammelt, um zu verstehen, wie wir die Reifen bestmöglich zum Einsatz bringen können. Beide Fahrer haben hervorragende Arbeit geleistet und viele Runden gefahren, um dem Team zahlreiche konsistente und wertvolle Informationen zur weiteren Verbesserung des Gesamtpakets zu liefern.»

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Am Ende des Tests führten die beiden Bimota-Piloten die Zeitenliste an. In 1:38,987 min war Bassani minimal schneller als sein englischer Teamkollege.

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen

«Wir haben viel Arbeit geleistet und verschiedene Teile getestet. Es war eine ziemlich arbeitsreiche Zeit. Ich glaube, wir haben alles probiert», erzählte der Italiener. «Jetzt müssen wir alle Daten auswerten und versuchen zu verstehen, in welche Richtung wir im Winter gehen müssen. Dieser Test ist vorbei, aber die Arbeit für das nächste Jahr fängt jetzt erst richtig an. Ich möchte dem gesamten Team für den großen Einsatz danken. Jetzt werden wir uns etwas ausruhen und danach mit den Vorbereitungen und dem Training für das nächste Jahr beginnen.»

Superbike-Test Jerez, 25./26. November: Zeiten Tag 2

Pos Fahrer (Motorrad) Zeit Diff 1. Axel Basani (Bimota) 1:38,987 min 2. Alex Lowes (Bimota) 1:39,118 + 0,131 min 3. Michael vd Mark (BMW) 1:39,368 + 0,381 4. Garrett Gerloff (Kawasaki) 1:39,435 + 0,448 5. Andrea Locatelli (Yamaha) 1:39,610 + 0,623 6. Jake Dixon (Honda) 1:39,717 + 0,730 7. Sam Lowes (Ducati) 1:41,246 + 2,259 8. Jaume Masia (Kawasaki SSP) 1:42,520 + 3,533 9. David Salvador (Kawasaki SSP) 1:42,873 + 3,886 10. Jeremy Alcoba (Yamaha SSP) 1:43,090 + 4,103

Superbike-Test Jerez, 25./26. November: Zeiten Tag 1

Pos Fahrer Zeit Diff 1. Alex Lowes (Bimota) 1:39,844 min 2. Andrea Locatelli (Yamaha) 1:40,034 + 0,189 sec 3. Jake Dixon (Honda) 1:40,137 + 0,292 4. Garrett Gerloff (Kawasaki) 1:40,220 + 0,375 5. Jonathan Rea (Honda) 1:40,260 + 0,415 6. Axel Bassani (Bimota) 1:40,390 + 0,545 7. Michael vd Mark (BMW) 1:40,557 + 0,712 8. Sam Lowes (Ducati) 1:42,079 + 2,234 9. David Salvador (Kawasaki SSP) 1:42,928 + 3,083 10. Jeremy Alcoba (Yamaha SSP) 1:43,276 + 3,431 11. Jaume Masia (Kawasaki SSP) 1:43,547 + 3,702

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