In der MotoGP-WM war am Donnerstag vor dem Finale auf dem Circuit Ricardo Tormo von Valencia Abschied nehmen angesagt. Zwölf Fahrer wechseln für die Saison 2027 die Teams. Mehrere Teams sagten ihren Fahrern deswegen «Goodbye». Besonders emotional war die Verabschiedung des zweifachen MotoGP-Champions Pecco Bagnaia bei Ducati Lenovo .

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Auch VR46-Ducati-Ass Fabio Di Giannantonio wechselt 2027 das Team bzw. den Hersteller. Während den scheidenden Fahrern meist seriös gedankt wurde, bekam «Diggia» einen amüsanten Abschiedsgruß. Als der gebürtige Römer im Paddock in Valencia sein Mobile-Home betrat, wurde er von unzähligen Orangen überrascht. Das Gesamtgewicht der Früchte: exakt 70 Kilogramm.

Fabio Di Giannantonio: «Was zum Teufel soll das denn?»

Die Aktion wurde selbstverständlich filmisch festgehalten. Di Giannantonio wirkte zunächst verwundert und fragte: «Was zum Teufel soll das denn?» Eines seiner Crew-Mitglieder stellte ihm dann die Frage: «Wohin gehst du denn im nächsten Jahr?» Dann war für Di Giannantonio der Fall klar. «Ich kann das nicht glauben», lachte er laut und meinte: «Wer soll die hier wieder rausbringen?»

Schließlich setzte sich Di Giannantonio inmitten der Früchte auf den Boden. «Ja, ab Dienstag werde ich unter den Orangen sein», untermauerte er mit einem Lächeln. Das Team veröffentliche das Video mit folgendem ironischen Erklärungstext: «Du hast deine Entscheidung getroffen. Dann genieße jetzt auch die 70 Kilogramm an Konsequenzen.»

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