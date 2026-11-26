SBK-Test in Jerez: Auffälliger Höcker bei BMW, Honda weiter im Tarnkleid
Der private Superbike-Test in Jerez wird am Donnerstag fortgesetzt. Detaillierte Bilder zeigen auffällige Neuerungen bei BMW, während Honda weiterhin Geheimniskrämerei betreibt.
Der Jerez-Test wird von Bimota organisiert. Das von Provec Racing organisierte Werksteam buchte die andalusische Piste von Dienstag bis Donnerstag dieser Woche, doch am ersten Tag waren nur die Testfahrer Xavi Fores und Florian Marino auf der Strecke. Seit Mittwoch testen die Einsatzfahrer sowie die Werksteams von Kawasaki, BMW, Honda und Yamaha. Einziges Ducati-Team beim Test ist Marc VDS. Ebenfalls anwesend sind auch Supersport-Teams von Kawasaki und Yamaha.
Da die mit Spannung erwarteten Superbike-Debüts von Supersport-Weltmeister Albert Arenas (Go Eleven Ducati) sowie von Brad Binder (ROKiT BMW), Franco Morbidelli (Aruba.it Ducati) und Jack Miller (Pata Maxus Yamaha) erst im Dezember nach dem MotoGP-Finale in Valencia stattfinden, sind die Augen beim aktuellen Test auf die technischen Neuerungen für die Superbike-WM 2027 gerichtet.
Noch ungewohnt sind die Farben von Michelin im Fahrerlager. Der französische Reifenhersteller rüstet die seriennahe Weltmeisterschaft ab 2027 für mindestens drei Jahre aus. Weil Michelin auch noch in der MotoGP im Einsatz ist, wirkt der Auftritt beim Jerez-Test ein wenig provisorisch, was sich jedoch nicht auf die Qualität der Arbeit auswirkt.
Interessant ist BMW. Testfahrer Michael van der Mark bereitet die neue M1000RR für die Einsatzfahrer vor. Auffällig ist der Höcker im Streetfighter-Design. Das Chassis des bayerischen Superbikes ist ebenfalls neu.
Obwohl Honda die 2027er CBR1000RR-R bereits auf der EICMA der Weltöffentlichkeit präsentierte, sind Jake Dixon und Edeltester Jonathan Rea weiterhin im Tarnkleid unterwegs. Die Fireblade wurde grundlegend überarbeitet und hinterließ bei den bisherigen Tests einen guten Eindruck.
Nichts Neues zu sehen gibt es bei Bimota, Kawasaki und Yamaha. Die Teams beschäftigen sich mit Detailverbesserungen an ihren Motorrädern.
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