Gegen 15 Uhr hatte die Temperatur im Süden Spaniens mit 16 Grad Celsius ihren Höhepunkt erreicht und die Sonne heizte den Circuito de Jerez auf gut 26 Grad auf – gute Bedingungen für einen Test Ende November. Alex Lowes (Bimota) hatte in 1:39,118 min eine neue Bestmarke vorgelegt, aber es deutete sich an, dass es noch schneller gehen würde.

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Eine halbe Stunde später war es so weit: Teamkollege Axel Bassani brannte in 1:38,987 min die erste Runde unter 1:39 in den Asphalt. Lowes folgte unverändert als Zweiter, dahinter BMW-Testfahrer Michael van der Mark und Honda-Werkspilot Jake Dixon mit 0,381 und 0,847 sec Rückstand. Garrett Gerloff (Kawasaki) und Andrea Locatelli (Yamaha) lagen um 1,4 sec und 1,7 sec deutlicher zurück.

Um 16:30 Uhr war waren die Top-3 unverändert, Gerloff und Locatelli hatten sich aber mit mittleren 1:39 min auf die Positionen 4 und 5 verbessert. Dixon auf Platz 6. Auffällig langsam: Sam Lowes, der nach 44 Runden nur eine 1:41 min fuhr.

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Mit länger werdenden Schatten kühlte sich der Asphalt rasch ab, aber das hinderte die Superbike-Asse nicht daran, weiter viele Runden zu fahren. Besonders fleißig Locatelli mit 91 Runden und Bassani mit 84 und auch Locatelli mit 74. Mehr als 60 Runden fuhr ansonsten nur noch Dixon. Bimota und Honda verzichteten am Donnerstag auf den Einsatz ihrer Testfahrer, wodurch weniger Betrieb auf der Strecke war.

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Sebastian Fränzschky Weiterlesen

Veränderungen gab es bis Testende um 18 Uhr nicht mehr. Was die gefahrenen Rundenzeiten wert sind, lässt sich seriös kaum einschätzen. Denn nur die Teams wissen, in welcher Konfiguration diese erzielt wurden. Außerdem kommt in diesem Winter hinzu, dass mit Michelin ein neuer Einheitsreifenlieferant, E40-Benzin und neuen Bremsen von Brembo gearbeitet wird – zudem fehlt das Ducati-Werksteam als Referenz.



Superbike-Test Jerez, 25./26. November: Zeiten Tag 2

Pos Fahrer (Motorrad) Zeit Diff 1. Axel Basani (Bimota) 1:38.987 min 2. Alex Lowes (Bimota) 1:39.118 + 0,131 sec 3. Michael vd Mark (BMW) 1:39.368 + 0,381 4. Garrett Gerloff (Kawasaki) 1:39.435 + 0,448 5. Andrea Locatelli (Yamaha) 1:39.610 + 0,623 6. Jake Dixon (Honda) 1:39.717 + 0,730 7. Sam Lowes (Ducati) 1:41.246 + 2,259 8. Jaume Masia (Kawasaki SSP) 1:42.520 + 3,533 9. David Salvador (Kawasaki SSP) 1:42.873 + 3,886 10. Jeremy Alcoba (Yamaha SSP) 1:43.090 + 4,103

Superbike-Test Jerez, 25./26. November: Zeiten Tag 1

Pos Fahrer Zeit Diff 1. Alex Lowes (Bimota) 1:39.844 min 2. Andrea Locatelli (Yamaha) 1:40.034 + 0,189 sec 3. Jake Dixon (Honda) 1:40.137 + 0,292 4. Garrett Gerloff (Kawasaki) 1:40.220 + 0,375 5. Jonathan Rea (Honda) 1:40.260 + 0,415 6. Axel Bassani (Bimota) 1:40.390 + 0,545 7. Michael vd Mark (BMW) 1:40.557 + 0,712 8. Sam Lowes (Ducati) 1:42.079 + 2,234 9. David Salvador (Kawasaki SSP) 1:42.928 + 3,083 10. Jeremy Alcoba (Yamaha SSP) 1:43.276 + 3,431 11. Jaume Masia (Kawasaki SSP) 1:43.547 + 3,702

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