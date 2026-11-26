Superbike-Test in Jerez, Donnerstag, 14 Uhr: Zwei Bimota vor einer Honda
Bei Halbzeit des zweiten Superbike-Testtages auf dem Circuito de Jerez sind Fortschritte erkennbar. Bei den Rundenzeiten legte Bimota-Pilot Alex Lowes nach.
Als die Rennstrecke in Jerez um 10 Uhr für den zweiten und letzten Testtag der Superbike-WM öffnete, schien die Sonne von einem blauen Himmel, doch mit 11 Grad Celsius war es noch recht frisch. In der ersten Stunde wagten sich lediglich die Supersport-Piloten David Salvador, Jaume Masià (beide Kawasaki) und Jeremy Alcoba (Yamaha) auf die Piste. Ebenso etwas härter im Nehmen waren die EuroMoto-Piloten Dirk Geiger, Lennox Lehmann und Julius Frellsen, die ebenfalls auf der spanischen Piste testen.
Axel Bassani (Bimota) und Michael van der Mark (BMW) waren die ersten Superbike-Piloten, die sich für mehr als eine Runde auf ihr Motorrad schwangen. Fortschritte bei der Umstellung auf die Reifen von Michelin wurden schnell deutlich: Fuhr am Vortag nur Alex Lowes (Bimota) eine Rundenzeit unter 1:40 min, waren es mit dem Engländer, Bassani und Jake Dixon (Honda) um 12 Uhr bereits drei Teilnehmer.
Nur langsam stiegen die Temperaturen auf angenehmere Bereiche. Um 14 Uhr – also nach vier von acht Stunden – herrschten 14 Grad Celsius. Der Asphalt erwärmte sich dagegen auf 25 Grad, was seriöse Testarbeit erlaubte.
In 1: 39,404 min markierte Alex Lowes mit der Bimota KB998 eine um 0,5 sec schnellere Zeit als am Mittwoch. Der Engländer führte damit um 0,4 sec deutlich vor seinem Teamkollegen Bassani und Dixon. In 1:40,052 min kratzte auch van der Mark an der 1:39er-Marke. Garrett Gerloff (Kawasaki) hielt seinen Rückstand unter einer Sekunde. Bei Andrea Locatelli (Yamaha) und Sam Lowes (Ducati) waren es 1,3 und 1,8 sec. Testfahrer von Bimota und Honda waren bisher nicht auf der Strecke.
Wie am Mittwoch führte Rookie David Salvador die Supersport-Fraktion an. Der Sportbike-Vizeweltmeister ließ sich eine 1:42,873 notieren. Zwischen den WM-Piloten platzierte sich Geiger mit einer Yamaha R1 im EuroMoto-Trimm mit einer 1:42,001 min.
Superbike-Test Jerez, 25./26. November: Zeiten Tag 2, 14 Uhr
1.
Alex Lowes (Bimota)
1:39.404 min
2.
Axel Basani (Bimota)
1:39.799
0,395 sec
3.
Jake Dixon (Honda)
1:39.834
0,430
4.
Michael vd Mark (BMW)
1:40.052
0,648
5.
Garrett Gerloff (Kawasaki)
1:40.341
0,937
6.
Andrea Locatelli (Yamaha)
1:40.686
1,282
7.
Sam Lowes (Ducati)
1:41.246
1,842
8.
David Salvador (Kawasaki SSP)
1:42.873
3,469
9.
Jeremy Alcoba (Yamaha SSP)
1:43.110
3,706
10.
Jaume Masia (Kawasaki SSP)
1:43.243
3,839
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach