MotoGP: Topraks Yamaha-Test ist fixiert

8h Bahrain: Ferrari im dritten Training an der Spitze

Von Oliver Müller
Der Werks-Ferrari 499P in Bahrain
© Ferrari

Der Werks-Ferrari 499P in Bahrain

Antonio Fuoco konnte im dritten freien Training beim Saisonfinale der FIA WEC in Bahrain knapp die Bestzeit setzen. Mit Ferrari, Toyota, Aston Martin und Cadillac kamen Fahrzeuge von vier Herstellern in die Top Fünf.
Die Spannung beim Saisonfinale 2025 der FIA WEC in Bahrain spitzt sich nun immer weiter zu. Vor der Qualifikation/Hyperpole fand am Freitagmittag noch das dritte freie Training statt - und da lag Ferrari an der Spitze des Feldes. Mit 1:49,725 Minuten ging die Bestzeit an Antonio Fuoco, der sich einen Werks-499P mit Miguel Molina und Nicklas Nielsen teilt. Die Zeit ist aber nicht sonderlich herausragend, denn sowohl im ersten als auch im zweiten freien Training am Donnerstag wurde bereits schneller gefahren.

Platz zwei im dritten Training holte der Toyota GR010 Hybrid von Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries. Hier schaffte Kobayashi eine Zeit von 1:49,737 Minuten, die somit nur zwölf Tausendstelsekunden langsamer war. Dritte wurden Phil Hanson, Robert Kubica und Yifei Ye im privaten Ferrari 499P, denen 0,339 Sekunden auf Markenkollege Fuoco fehlten.

Mit einem Rückstand von 0,410 sicherten sich Roman de Angelis, Alex Riberas und Marco Soerensen im Aston Martin Valkyrie den vierten Rang. Die Top Fünf komplettierte der Cadillac V-Series.R von Alex Lynn, Norman Nato und Will Stevens. In der LMGT3-Klasse lag der Mercedes-AMG LMGT3 von Lin Hodenius, Maxime Martin und Martin Berry mit 2:03,158 Minuten im dritten freien Training vorne.

