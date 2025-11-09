Weitere Stimmen zum Finale der FIA WEC in Bahrain

Toyota gewann mit dem GR010 Hybrid von Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries das letzte Saisonrennen 2025 der FIA WEC in Bahrain. James Calado, Antonio Giovinazzi und Alessandro Pier Guidi wurden Weltmeister.

Die Saison 2025 der Sportwagen-WM (FIA WEC) ist beendet - und sah einen Toyota-Doppelsieg beim Finale in Bahrain. Es war zudem der erste Sieg 2025 des GR010 Hybrid. Auch Ferrari konnte jubeln. Die Italiener sicherten sich der Hersteller-WM und das 499P-Trio James Calado, Antonio Giovinazzi und Alessandro Pier Guidi wurde Champion in der Fahrer-WM. Das sagen einige Piloten zum Rennen in Bahrain.

Mike Conway - Sieger im Toyota GR010 Hybrid

«Das ist ein fantastisches Ergebnis. Vor dem Rennen hatte ich das Gefühl, wir hätten gute Chancen, aber ein Doppelsieg ist einfach unglaublich. Ich freue mich riesig für das Team. Der zweite Platz in der Weltmeisterschaft ist auch ziemlich cool, denn daran hatten wir vor dem Wochenende überhaupt nicht gedacht. Ich bin einfach überglücklich, mit diesem tollen Ergebnis eine schwierige Saison abzuschließen.»

James Calado - Platz vier und Champion im Ferrari 499P

«Ich bin stolz, Teil dieses Teams zu sein. Heute habe ich mir einen Lebenstraum erfüllt und bin mit Ferrari Weltmeister geworden. Die Reise, die wir in den letzten drei Jahren unternommen haben, war außergewöhnlich: Wir sind 2023 in Sebring in die Königsklasse zurückgekehrt, haben auf Anhieb die Pole-Position geholt und Rennen für Rennen bewiesen, dass wir uns als Team weiterentwickeln und das volle Potenzial eines fantastischen Autos wie dem 499P ausschöpfen können. Zwei Weltmeistertitel zu gewinnen, ist wirklich außergewöhnlich.»

Norman Nato - Platz sechs im Cadillac V-Series.R

«Wir haben unser Bestes gegeben, alles ausgenutzt und ein sauberes Rennen gefahren. Wir waren das einzige Auto, das in dieser Saison in allen Rennen Punkte geholt hat. Mit einem neuen Auto und einem neuen Team können wir stolz sein. Wir sind nicht weit davon entfernt, unter die ersten Drei in der Herstellerwertung und als Fahrer zu kommen - ein paar Punkte hätten uns gefehlt. Vor einem Jahr haben wir dieses Programm gerade erst begonnen, und seitdem lief die Arbeit richtig gut. Ehrlich gesagt, war es nicht perfekt. Man kann nicht in einem Jahr ein perfektes Auto haben, aber wir können wirklich stolz auf das Erreichte sein.»

Sheldon van der Linde - Platz acht im BMW M Hybrid V8

«Leider war das nicht der Abschluss, den wir uns für dieses Jahr erhofft hatten. Wir hätten das Jahr gerne mit einem Highlight beendet. Es gab im Verlauf der Saison so viel Potenzial, aber wir haben es einfach nicht so zusammengebracht, wie wir es wollten. Gleichzeitig haben wir jedoch viel über das Team und das Auto gelernt. Ich habe das Gefühl, dass wir stärker denn je in die Saison 2026 gehen. Unser Ziel bleibt das gleiche: Wir wollen nächstes Jahr Weltmeister werden - aber dafür liegt in der Winterpause noch viel Arbeit vor uns.»

Paul Di Resta - Platz neun im Peugeot 9X8

«Ein eher enttäuschendes Rennen. Schade, denn wir waren gut gestartet und hatten seit São Paulo eine starke Serie hingelegt. Leider hat es heute einfach nicht geklappt. Trotzdem war es eine positive Saison, und wir werden weiter für 2026 kämpfen.»

Laurens Vanthoor - Platz 13 im Porsche 963

«Wir haben alles versucht und auf eine mutige Strategie gesetzt. Leider blieben wir dafür unbelohnt. Anstatt um die Weltmeisterkrone zu kämpfen, haben wir den zweiten WM-Platz noch an Toyota verloren. Das letzte Rennen von Porsche Penske Motorsport in der WEC hatten wir uns anders vorgestellt.»