Südafrika: Formel E hält, was die Formel 1 ankündigt

Eine «richtige» WM müsste auf allen Kontinenten stattfinden. Das glauben nicht nur die Formel-1-Stars Lewis Hamilton und Max Verstappen, die sich zuletzt wieder für eine Rückkehr der Formel 1 nach Afrika aussprachen.

Der Formel-1-Promoter Liberty Media mit CEO Stefano Domenicali beteuerte mehrmals, ein Rennen in Afrika anzustreben. Der Plan, in diesem Jahr – 30 Jahre nach dem letzten GP von Südafrika 1993 – wieder in Kyalami nahe Johannesburg zu fahren, war schon bald wieder «tot» – keine finanzielle Absicherung, weder für die nötigen Umbauten der Traditionsstrecke noch für die Abhaltung des Rennens.

Der Südafrika-GP war (vorerst?) schnell vom Tisch, dafür bekam der belgische WM-Lauf eine Gnadenfrist mit Verlängerung samt neuem Termin für 2023, und in Südafrika hofft man auf 2024. Oder später.

Doch während die Formel 1 Afrika (noch) links liegen lässt, ist die elektrische Abteilung schneller und vielleicht risikofreudiger.

Samstag kommt die Formel-E-WM zum zweiten neuen Schauplatz binnen 14 Tagen nach Kapstadt und fährt rund um das Fussballstadion, nahe der Waterfront und mit dem Tafelberg im Rücken. Also vor höchst stimmiger Kulisse.

Die Wettervorhersage prophezeit wolkenlose Wärme. Es ist aber nicht der erste Auftritt der Formel E auf dem Kontinent, denn sie gastierte schon mehrmals in Marokko (Marrakesch). Wo es ja vor Urzeiten auch mal einen F1-GP mit WM-Status gab (Casablanca, 1958).

Für die einheimischen Fans wird der Cape Town E-Prix wohl ein Highlight. Mit dem ersten FIA-WM-Lauf (Rundstrecke!) seit 1993. Lediglich Rallyecross hatte hier drei Mal von 2017 bis 2019 WM-Status neben den Motorrad-WM-/MotoGP-Läufen in Kyalami (vier zwischen 1983 und 1992) und Welkom (sechs von 1999 bis 2004).

Internationale Rennen in den vergangenen Jahren waren in Südafrika kurzlebig: Da wäre etwa der A1 Grand Prix (2006 bis 2008 in Durban, 2009 in Kyalami), der so kurz wie diese Nationenserie existierte; oder das Neunstunden-Rennen von Kyalami der Intercontinental GT Challenge, das SRO-Chef Stéphane Ratel 2019 wiederbelebte und 2020 sowie 2022 austrug.

Dieses Jahr steht es just am Samstag auf dem Programm, gleichzeitig mit dem Formel-E-Lauf in Kapstadt. Dass nur 13 GT3-Autos genannt wurden, wird dem Motorsport in Südafrika wohl auch nicht viel weiterhelfen.