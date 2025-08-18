Max Verstappen & FIA: Immer wieder Vorwürfe der Fans

​Wird beim Autosport-Weltverband FIA wirklich immer mit gleicher Elle gemessen für alle Fahrer? Die Fans von Max Verstappen haben Zweifel. Wie Claire Dubbelman von der FIA immer wieder zu hören bekommt.

Das kam selbst für die Formel-1-Fahrer aus heiterem Himmel: Die FIA bestätigte am 12. November 2024, dass der Deutsche Niels Wittich (Nachfolger des umstrittenen Australiers Michael Masi) mit sofortiger Wirkung nicht mehr F1-Renndirekor sei und durch Rui Marques ersetzt werde, der Portugiese wurde ab Las Vegas ins kalte Wasser geworfen.

Die FIA teilte damals mit: «Rui Marques übernimmt ab dem Grossen Preis von Las. Vegas die Rolle des Renndirektors. Marques bricht viel Erfahrung mit, da er als Streckenposten, nationaler und internationaler Rennkommissar, als stellvertretender F1-Rennleiter und als Rennchef verschiedener Serien gearbeitet hat, unter anderem in der Formel 3 und in der Formel 2.»

Die FIA äusserte sich nicht über die Gründe für die Trennung von Wittich. Offenbar auch nicht gegenüber dem Deutschen, wie er Anfang 2025 erklärte.

Die Marschrichtung der FIA für 2025 und darüber hinaus: Marques behält den Job des Formel-1-Rennleiters, zu seinem Stellvertreter ist die erfahrene Claire Dubbelmann ernannt worden, die als Sport-Manager der Formel 1 tätig war und sich seit 2017 bei der FIA um verschiedene Rennserien gekümmert hat, wie die Formel 2 und die Formel 3.



Die Niederländerin ist ein Teil des so genannten «High Performance Programme» der FIA, in welchem Rennkommissare der nächsten Generation ausgebildet werden. Sie sagt nun im BBC-Podcast Chequered Flag: «Mein Job ist eine sehr öffentliche Position. Ich bin Niederländerin, nach einem Rennen sitze ich oft im Flugzeug zurück nach Amsterdam, und ich kann ihnen garantieren, dass ein solcher Flieger normalerweise voller Max-Verstappen-Fans ist.»



Es ist in diesem Zusammenhang immer wieder die Rede davon, nicht nur unter Verstappen-Fans, dass bei der FIA die Fahrer nicht immer mit gleicher Elle gemessen werden.



Aber Dubbelman betont: «Wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, die für Max nicht sehr vorteilhaft war, haben diese niederländischen Fans natürlich eine sehr klare Meinung dazu, sodass ich ziemlich oft und ziemlich unmissverständlich damit konfrontiert werde.»



Dubbelman erklärt, dass sie diese Kritik versteht und dafür offen ist: «Wenn man die Dinge objektiv betrachtet und einschätzen kann, ob sie nur aus Emotionen heraus handeln, dann ist es möglich, ein objektives Urteil zu fällen. Für mich ist es normal, dass Emotionen mit solchen Entscheidungen einhergehen.»

«Gleichzeitig bin ich immer gerne bereit, mir die Meinung von jemandem anzuhören, der die Vorschriften gelesen hat und sich fundiert zu einer bestimmten Situation äussert.»







Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt







WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20













