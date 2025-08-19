Rosberg baff: Nur Hamilton & Verstappen erfolgreicher

​Seit Anfang 2014 haben wir die Turbohybrid-Ära, mit 1,6 Liter-V6-Motoren, Turbolader und Energie-Rückgewinnung. Erstaunlich: Neun Jahre nach seinem Rücktritt ist Nico Rosberg der dritterfolgreichste Fahrer!

Anfang 2014 wurde sie eingeführt, die Turbohybrid-Ära der Formel 1, und jahrelang dominierte Mercedes-Benz. Die Rennmannschaft unter dem Stern hatte die Hausaufgaben mit den neuen Antriebseinheiten am besten gelöst und profitierte mit Siegen und WM-Titeln reihenweise.

2026 werden wir eine neue Formel 1 erhalten, andere Autos, geänderte Motoren. Wir sind in der F1-Sommerpause der Frage nachgegangen, wer in der Turbohybrid-Ära am meisten Siege sammeln konnte.

Verblüffendes Ergebnis: Hinter Lewis Hamilton (83 Siege) und Max Verstappen (65) steht Nico Rosberg mit seinen 20 Siegen auf Rang 3 – und dies neun Jahre nach seinem Rücktritt!

Insgesamt konnten 15 Fahrer GP gewinnen und sieben Teams, aber von diesen sieben Rennställen triumphierten nur die Top-Teams Mercedes, Red Bull Racing, Ferrari und McLaren mehr als einmal. Und das sieht dann so aus …







GP-Siege seit Anfang 2014

2014 Fahrer

Lewis Hamilton 11

Nico Rosberg 5

Daniel Ricciardo 3



2014 Teams

Mercedes 16

Red Bull Racing 3



2015 Fahrer

Hamilton 10

Rosberg 6

Sebastian Vettel 3



2015 Teams

Mercedes 16

Ferrari 3



2016 Fahrer

Hamilton 10

Rosberg 9

Max Verstappen 1

Ricciardo 1



2016 Teams

Mercedes 19

Red Bull Racing 2



2017 Fahrer

Hamilton 9

Vettel 5

Valtteri Bottas 3

Verstappen 2

Ricciardo 1



2017 Teams

Mercedes 12

Ferrari 5

Red Bull Racing 3



2018 Fahrer

Hamilton 11

Vettel 5

Ricciardo 2

Verstappen 2

Kimi Räikkönen 1



2018 Teams

Mercedes 11

Ferrari 6

Red Bull Racing 4



2019 Fahrer

Hamilton 11

Bottas 4

Verstappen 3

Charles Leclerc 2

Vettel 1



2019 Teams

Mercedes 15

Ferrari 3

Red Bull Racing 3



2020 Fahrer

Hamilton 11

Bottas 2

Verstappen 2

Pierre Gasly 1

Sergio Pérez 1



2020 Teams

Mercedes 13

Red Bull Racing 2

AlphaTauri 1

Racing Point 1



2021 Fahrer

Verstappen 10

Hamilton 8

Pérez 1

Esteban Ocon 1

Ricciardo 1

Bottas 1



2021 Teams

Red Bull Racing 11

Mercedes 9

Alpine 1

McLaren 1



2022 Fahrer

Verstappen 15

Leclerc 3

Pérez 2

Carlos Sainz 1

George Russell 1



2022 Teams

Red Bull Racing 17

Ferrari 4

Mercedes 1



2023 Fahrer

Verstappen 19

Pérez 2

Sainz 1



2023 Teams

Red Bull Racing 21

Ferrari 1



2024 Fahrer

Verstappen 9

Lando Norris 4

Leclerc 3

Hamilton 2

Oscar Piastri 2

Sainz 2

Russell 2



2024 Teams

Red Bull Racing 9

McLaren 6

Ferrari 5

Mercedes 4



2025 Fahrer

Piastri 6

Norris 5

Verstappen 2

Russell 1



2025 Teams

McLaren 11

Red Bull Racing 2

Mercedes 1





Bilanz Fahrer

Hamilton 83

Verstappen 65

Rosberg 20

Vettel 14

Bottas 10

Norris 9

Ricciardo 8

Leclerc 8

Piastri 8

Pérez 6

Sainz 4

Russell 4

Räikkönen 1

Gasly 1

Ocon 1





Bilanz Teams

Mercedes 117

Red Bull Racing 77

Ferrari 27

McLaren 18

AlphaTauri 1

Racing Point 1

Alpine 1







