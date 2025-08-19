Alpine ist WM-Letzter, Pierre Gasly bleibt trotzig

​Alpine, die Formel-1-Mannschaft des Renault-Konzerns, liegt im Konstrukteurs-Pokal derzeit auf dem letzten Platz. GP-Sieger Pierre Gasly sagt trotzig: «Ich weiss es ganz genau – meine Zeit kommt.»

Die französische Alpine-Mannschaft hat das gleiche Problem wie Red Bull Racing, nur schlimmer: Nur ein Fahrer sammelt Punkte. Bei RBR ist das in der Regel Max Verstappen, Yuki Tsunoda ist seit Mai ohne Punkte, in sieben vergeblichen Anläufen.

Noch übler sieht es bei Alpine aus, wo alleine Pierre Gasly ab und an ein Highlight setzen kann. Der frühere Verstappen-Teamgefährte und Monza GP-Sieger von 2020 stand in Bahrain auf dem vierten Startplatz und wurde in Silverstone Sechster, wie so oft glänzte der Franzose bei ganz tückischen Pistenverhältnissen.

Aber dennoch: Nur drei Punktefahrten (Siebter in Bahrain, Achter in Spanien, Sechster in England), dazu die Nullrunden von Jack Doohan und Franco Colapinto, das ergibt für Alpine den letzten Rang im Konstrukteurspokal.

Der 29-jährige Gasly, inzwischen in 167 Grands Prix gestählt, fünfmaliger Podestbesucher, sagt gegenüber racingnews365 fast schon trotzig: «Hätte ich ein Auto gehabt, mit dem ich gewinnen kann, dann würde ich auch gewinnen.»



«Klar könnte man sagen, dass sich niemand wirklich für einen sechsten Platz interessiert, was in gewisser Weise auch stimmt. Aber gleichzeitig weiss ich, dass meine Zeit kommen wird. Wir arbeiten derzeit mit Flavio Briatore daran sicherzustellen, dass wir für nächstes Jahr ein siegreiches Paket haben.»



«Ich habe zweieinhalb Saisons bei Alpine verbracht, die von zahlreichen Veränderungen und einer gewissen Instabilität geprägt waren. Ich habe den Eindruck die Arbeit nun flüssiger und harmonischer wird, was mir ermöglicht, das ganze Jahr über konstanter zu sein.»



«Ich bin zufrieden mit der Arbeit, die ich bei Alpine leiste. Die Kommunikation ist sehr klar und transparent. Ich kenne natürlich die Grenzen des Autos besser und weiss, was seit meiner Ankunft eindeutig nicht funktioniert hat. Aber ich erkenne, dass wir alle gemeinsam versuchen, die richtige Balance zu finden, was uns meiner Meinung nach auch gelungen ist.»



Die grosse Hoffnung des WM-Siebten von 2019: Die Saison 2026, wenn mit neuen Rennwagen ein frisches Formel-1-Kapitel beginnt – und Alpine mit Mercedes-Power antritt.







Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt







WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20





