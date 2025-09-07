Nico Hülkenberg über Monza-Aus: «Bitter, schmerzhaft»

​Der 243. Grand Prix von Nico Hülkenberg muss warten: Der Sauber-Routinier musste von der Aufwärmrunde zum Italien-GP in Monza in die Boxengasse abbiegen und konnte nicht starten.

Das ist ganz bitter für den deutschen Sauber-Fahrer Nico Hülkenberg: Der 38-Jährige konnte am Grossen Preis von Italien nicht teilnehmen, weil ihn sein Auto im Stich liess.

Sauber-Teamchef Jonathan Wheatley erklärt dazu: «Wir haben wenige Minuten vor dem Start ein Problem mit der Hydraulik festgestellt und mussten dann während der Aufwärmrunde gestehen – so macht das keinen Sinn, das Rennen aufzunehmen. Also holten wir Nico an die Box.»

Hülkenberg selber sagt: «An Bord war vom Problem nicht zu bemerken. Während der ganzen Vorbereitungsrunden war das auch noch okay. Aber dann auf der Startaufstellung wurde es ein wenig hektisch, weil jetzt klar wurde – da stimmt etwas nicht.»

«Wir sind derzeit am Analysieren, was da genau schiefgelaufen ist, aber das ist für mich natürlich bitter, schmerzhaft, wenn du an einem Renntag dann zuschauen musst.»



«Gut ist, dass wir hier in Monza gezeigt haben, dass wir vom Speed her im Mittelfeld gut dabei sind. Die langen Geraden von Baku sollten uns da entgegenkommen, auch wenn wir dort natürlich auch einige kurvige Passagen haben.»



Teamchef Jonathan Wheatley: «Manchmal ist es schwierig, die gemeinsame Arbeit beider Fahrer zu geniessen, wenn wir mit einer Situation wie heute konfrontiert sind, in der Nico wegen eines Hydraulikproblems gar nicht starten konnte. Das müssen wir verstehen und lösen.»





Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik





WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20