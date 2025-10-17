USA-GP Austin (Texas): Wer holt in Sprint-Quali Pole?

​Es geht Schlag auf Schlag in Texas: Nach nur einem freien Training geht es auf dem wunderbaren Circuit of the Americas bereits in die Sprint-Qualifikation. Wer angelt sich den besten Startplatz?

Sprint-Wochenenden sind wahrlich nichts für Weicheier. Auch erfahrenen Grand-Prix-Stars wie Fernando Alonso, Lewis Hamilton oder Max Verstappen fordert das alles ab – nach lediglich 60 Minuten freien Trainings geht es bereits in die Qualifikation für den Sprint vom Samstag, 18. Oktober.

Lesen Sie hier in unserem Live-Ticker, wie sich die Sprint-Quali entwickelt und wer sich die Pole fürs kurze Rennen erobert.