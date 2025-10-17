Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Formel 1: Fremdschämen in den USA

USA-GP Austin (Texas): Wer holt in Sprint-Quali Pole?

Von Mathias Brunner
Sprint-Quali auf dem wunderbaren Circuit of the Americas
​Es geht Schlag auf Schlag in Texas: Nach nur einem freien Training geht es auf dem wunderbaren Circuit of the Americas bereits in die Sprint-Qualifikation. Wer angelt sich den besten Startplatz?
Sprint-Wochenenden sind wahrlich nichts für Weicheier. Auch erfahrenen Grand-Prix-Stars wie Fernando Alonso, Lewis Hamilton oder Max Verstappen fordert das alles ab – nach lediglich 60 Minuten freien Trainings geht es bereits in die Qualifikation für den Sprint vom Samstag, 18. Oktober.

Lesen Sie hier in unserem Live-Ticker, wie sich die Sprint-Quali entwickelt und wer sich die Pole fürs kurze Rennen erobert.


Thema der Woche

Ferrari: Grosse Ziele für 2025, peinliche Bilanz

Von Mathias Brunner
​Für viele Insider galt Singapur als die beste Chance für Ferrari, 2025 noch einen Grand Prix-Sieg zu erobern. Zu ihnen gehört auch Charles Leclerc. Geht das stolze Ferrari in dieser Saison sieglos aus?
» weiterlesen
 

